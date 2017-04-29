УФАС оштрафовало «Волгоградэнергосбыт» на 281 тысячу рублей

Как пояснили ВДТВ в антимонопольном органе, акционерное общество привлечено к административной ответственности за несоблюдение требований антимонопольного законодательства.

Поводом для возбуждения дела послужило обращение ОАО «Обороэнергосбыт» в связи с тем, что волгоградское предприятие в одностороннем порядке пыталось отказаться от исполнения договора.

Штраф, подчеркивают в УФАС, ввиду добровольного исполнения со стороны ПАО «Волгоградэнергосбыт» предписания и нестабильного финансового положения назначен в минимальном размере.