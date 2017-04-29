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09:46 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

УФАС оштрафовало «Волгоградэнергосбыт» на 281 тысячу рублей

Управление федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области оштрафовало ПАО «Волгоградэнергосбыт» на сумму в размере 281 тысяча рублей.

Как пояснили ВДТВ в антимонопольном органе, акционерное общество привлечено к административной ответственности за несоблюдение требований антимонопольного законодательства.

Поводом для возбуждения дела послужило обращение ОАО «Обороэнергосбыт» в связи с тем, что волгоградское предприятие в одностороннем порядке пыталось отказаться от исполнения договора.

Штраф, подчеркивают в УФАС, ввиду добровольного исполнения со стороны ПАО «Волгоградэнергосбыт» предписания и нестабильного финансового положения назначен в минимальном размере.

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