УФАС оштрафовало «Волгоградэнергосбыт» на 281 тысячу рублей
Управление федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области оштрафовало ПАО «Волгоградэнергосбыт» на сумму в размере 281 тысяча рублей.
Управление федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области оштрафовало ПАО «Волгоградэнергосбыт» на сумму в размере 281 тысяча рублей.
Как пояснили ВДТВ в антимонопольном органе, акционерное общество привлечено к административной ответственности за несоблюдение требований антимонопольного законодательства.
Поводом для возбуждения дела послужило обращение ОАО «Обороэнергосбыт» в связи с тем, что волгоградское предприятие в одностороннем порядке пыталось отказаться от исполнения договора.
Штраф, подчеркивают в УФАС, ввиду добровольного исполнения со стороны ПАО «Волгоградэнергосбыт» предписания и нестабильного финансового положения назначен в минимальном размере.