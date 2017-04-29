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12:12 (мск), источник: Prokazan.ru

Арбитражный суд РТ назначил дату рассмотрения иска ЦБ о банкротстве Татагропромбанка

Рассмотрение иска Центрального банка России о признании Татагропромбанка банкротом назначено на 22 мая. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Напомним, ранее в Казани Арбитражный суд РТ принял решение отложить дело о признании банкротом Татагропромбанка, такое решение принял судья Арбитражного суда РТ Сергей Баранов. Иск ЦБ о признании Татагропромбанка банкротом оставлен без движения до 12 мая.

 — Истцом не приложены в полном объеме документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, — говорилось в определении суда.

В пакете документов отсутствовали платежные документы и опись платежных документов клиентов Татагропромбанка, не исполненных в установленном порядке. Так, Центробанку необходимо до 12 мая представить в суд необходимые документы.

5 апреля ЦБ РФ отозвал банковскую лицензию Татагропромбанка. Такое решение было принято из-за того, что банк полностью утратил капитал, отмечается, что банк финансировал кредитные организации, входящие в банковскую группу во главе с Татфондбанком. В банке была назначена временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

Татагропромбанк на 1 марта занимал 400 место в России по размерам активов согласно данным Центробанка. Контроль в банке (50,3% акций) принадлежит компании «Новая нефтехимия», бенефициаром которой является бывший председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин.

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