Fitch подтвердило рейтинг Украины со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента в Украине на уровне «B-», прогноз стабильный.
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента в Украине на уровне «B-», прогноз стабильный.
Об этом говорится в сообщении агентства. «Мы прогнозируем, что рост ВВП в 2017 году замедлится до 2%, прежде чем ускорится в 2018 году до 3%», — отмечает Fitch. Краткосрочный РДЭ в иностранной и национальной валютах подтвержден на уровне «B», а рейтинг странового потолка — на уровне «B-«.
«Улучшение экспортных цен на сырьевые товары и увеличение объемов экспорта продукции сельскохозяйственного сектора должны смягчить увеличение дефицита торгового баланса», — прогнозирует агентство на 2017−2018 годы.