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11:09 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Fitch подтвердило рейтинг Украины со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента в Украине на уровне «B-», прогноз стабильный.

Источник: Telegraf.com.ua

Об этом говорится в сообщении агентства. «Мы прогнозируем, что рост ВВП в 2017 году замедлится до 2%, прежде чем ускорится в 2018 году до 3%», — отмечает Fitch. Краткосрочный РДЭ в иностранной и национальной валютах подтвержден на уровне «B», а рейтинг странового потолка — на уровне «B-«.

Минэкономразвития сообщило о росте экономики Украины с начала этого года Кроме того, стабильный прогноз свидетельствует о том, что Fitch считает сбалансированными риски повышения и понижения рейтинга.

«Улучшение экспортных цен на сырьевые товары и увеличение объемов экспорта продукции сельскохозяйственного сектора должны смягчить увеличение дефицита торгового баланса», — прогнозирует агентство на 2017−2018 годы.

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