Fitch подтвердило рейтинг Украины со стабильным прогнозом

Об этом говорится в сообщении агентства. «Мы прогнозируем, что рост ВВП в 2017 году замедлится до 2%, прежде чем ускорится в 2018 году до 3%», — отмечает Fitch. Краткосрочный РДЭ в иностранной и национальной валютах подтвержден на уровне «B», а рейтинг странового потолка — на уровне «B-«.

Минэкономразвития сообщило о росте экономики Украины с начала этого года Кроме того, стабильный прогноз свидетельствует о том, что Fitch считает сбалансированными риски повышения и понижения рейтинга.