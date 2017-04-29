В Казани капитально отремонтируют детскую поликлинику № 10

— За 34 года здание еще ни разу не ремонтировалось. На сегодняшний день требуется ремонт практически всего — стен, потолков, коммуникаций, системы электроснабжения. Мы рады, что наши пациенты вскоре будут наблюдаться в хороших, красивых кабинетах, в комфортных условиях, да и нашим сотрудникам будет приятно работать в таком месте, — отметила главврач поликлиники Лилия Мухаметгатова.

Отметим, что на ремонт поликлиники в рамках республиканской программы выделено около 16 млн рублей.

— На эти средства отремонтируют кровлю, сети инженерно-технического обеспечения (горячего и холодного водоснабжения, канализации, вентиляции, электроснабжения), фасад, заменят окна и проведут отделочные работы, — говорится в сообщении.

Кроме того, в разговоре с мэром Казани Ильсуром Метшиным главврач отметила, что 16 млн рублей лишь 10% средств выделено на мебель.

— Еще одним проблемным вопросом является отсутствие возле поликлиники парковки для пациентов и колясочной, — добавила Мухаметгатова.

В свою очередь Метшин поручил рассмотреть эти вопросы.