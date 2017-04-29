В Казани капитально отремонтируют детскую поликлинику № 10
В Казани в этом году капитально отремонтируют филиал детской городской поликлиники № 10 по улице Сыртлановой, сообщает
В Казани в этом году капитально отремонтируют филиал детской городской поликлиники № 10 по улице Сыртлановой, сообщает
— За 34 года здание еще ни разу не ремонтировалось. На сегодняшний день требуется ремонт практически всего — стен, потолков, коммуникаций, системы электроснабжения. Мы рады, что наши пациенты вскоре будут наблюдаться в хороших, красивых кабинетах, в комфортных условиях, да и нашим сотрудникам будет приятно работать в таком месте, — отметила главврач поликлиники Лилия Мухаметгатова.
Отметим, что на ремонт поликлиники в рамках республиканской программы выделено около 16 млн рублей.
— На эти средства отремонтируют кровлю, сети
Кроме того, в разговоре с мэром Казани Ильсуром Метшиным главврач отметила, что 16 млн рублей лишь 10% средств выделено на мебель.
— Еще одним проблемным вопросом является отсутствие возле поликлиники парковки для пациентов и колясочной, — добавила Мухаметгатова.
В свою очередь Метшин поручил рассмотреть эти вопросы.