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13:58 (мск), источник: Время Воронежа

Филиал «Воронежавтодора» не захотел выплачивать сотрудникам 900 тысяч

Бывшие сотрудники Лискинского филиала ОАО «Воронежавтодор» убеждены, что работодатель в полной мере не рассчитался с ними. Обращение по этому поводу они направили в межрайонную прокуратуру.

В общей сложности подписались 80 человек. ОАО они обвинили в нарушении трудовых прав.

Проверка надзорного ведомства слова рабочих подтвердила. Оказалось, что организация не производила окончательный расчёт при увольнении работников, а также не выплачивала компенсацию за неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск.

Чтобы восстановить права работников, прокурор направил иск в суд. В итоге было принято решение о взыскании с работодателя задолженности на 900 тысяч рублей.

Однако компания не поспешила выполнять требования. Решение суда направили для принудительного исполнения в службу судебных приставов.

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