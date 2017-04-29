Филиал «Воронежавтодора» не захотел выплачивать сотрудникам 900 тысяч

В общей сложности подписались 80 человек. ОАО они обвинили в нарушении трудовых прав.

Проверка надзорного ведомства слова рабочих подтвердила. Оказалось, что организация не производила окончательный расчёт при увольнении работников, а также не выплачивала компенсацию за неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск.

Чтобы восстановить права работников, прокурор направил иск в суд. В итоге было принято решение о взыскании с работодателя задолженности на 900 тысяч рублей.

Однако компания не поспешила выполнять требования. Решение суда направили для принудительного исполнения в службу судебных приставов.