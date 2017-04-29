За воронежских предпринимателей вступился бизнес-омбудсмен

Поводом для заявления послужили многочисленные жалобы городских предпринимателей на то, что мэрия предлагает увеличить тарифы в несколько раз.

Интернет-газета «Время Воронежа» уже рассказывала о назревающем конфликте малого бизнеса и муниципалитета. Предприниматели не понимают, почему в условиях кризиса власть заставляет их платить в казну гораздо больше, чем в благополучные для экономики времена. Как выразилась глава областного объединения предпринимателей Татьяна Гончарова, эти жалкие метры земли, на которых стоят ларьки, давно уже стали золотыми — из-за тех сумм, которые мелкие воронежские предприниматели отдали муниципалитету за право вести свое дело.

Судя по обращениям к бизнес-омбудсмену, предъявленные к оплате суммы с апреля этого года возрастают в два-три раза. Такая же ситуация наблюдается и по организациям, имеющим сеть НТО для реализации своей продукции. К примеру, для ООО «ЭкоХлеб» платежи увеличиваются на 230%, для ГК «Русский Аппетит» — на 203%, для ООО «Холод» — на 220%.

— С учетом осложнения экономической ситуации, падения покупательского спроса населения, снижения рентабельности торговли в НТО, — предупреждает Юрий Гончаров, — увеличение размера оплаты способствует росту социальной напряженности в сфере малого предпринимательства.

На сайте уполномоченного приводится поражающий воображение расчет. Приведем его и мы.

Итак, ларек с продовольственными товарами имеет средний месячный оборот — 160 тыс. рублей. Средняя наценка — 18%. Валовый доход — 57 тыс. рублей. Затраты в месяц: право размещения — 2,5 тыс., 5 тыс., 5 тыс., охрана — 1,5 тыс. Далее:5 тыс., 5 тыс., банковское обслуживание — 500 рублей. Вмененный налог — 4 тыс. рублей. Платёж в Пенсионный фонд — 2 тыс. 333 рубля. Реконструкция, благоустройство — 7,5 тыс. рублей.

Итого: общая сумма ежемесячных затрат — 39 тыс. 333 рубля. Из дохода вычитаем расходы: 57 000 — 39 333 = 17 667 рублей.

Вот такая сумма и остается предпринимателю — и на жизнь, и на непредвиденные расходы. Если плата за размещение киоска удвоится-утроится, как предлагает администрация, это ставит крест на бизнесе.

Про эту критическую ситуацию Юрий Гончаров уже докладывал Алексею Гордееву, и глава области, как сообщила его пресс-служба, «пообещал рассмотреть обоснование такой меры и, если она не является необходимостью, рекомендовать изменить данное решение». Вдохновленный этим обещанием, бизнес-омбудсмен встретился также с мэром Воронежа Александром Гусевым и вынес после беседы обнадеживающее впечатление, что ситуацию можно будет урегулировать.

На среду, 3 мая, назначено заседание координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе города. В ходе этого собрания Юрий Гончаров надеется добиться устранения разногласий с предпринимателями.