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11:22 (мск), источник: БЕЛТА

Нацбанк Беларуси частично восстановит лицензионные полномочия ТК Банка

При этом сроком на один год продлено ранее принятое решение о приостановлении действия лицензии ЗАО «ТК Банк» на ведение банковской деятельности в части осуществления банковской операции по привлечению денежных средств физических лиц во вклады (депозиты).

Источник: Reuters

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси частично восстановит лицензионные полномочия закрытого акционерного общества «Банк торговый капитал» (ЗАО «ТК Банк»). Об этом БЕЛТА сообщили в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

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«Правлением Национального банка принято решение о частичном восстановлении лицензионных полномочий закрытого акционерного общества “Банк торговый капитал” (ЗАО “ТК Банк”) с учетом проделанной банком работы по устранению выявленных в его деятельности нарушений и недостатков», — пояснили в управлении.

В соответствии с решением c 29 апреля восстановлено действие специального разрешения (лицензии) для ТК Банка на ведение банковской деятельности в части осуществления банковских операций по привлечению денежных средств физических лиц на счета; привлечению денежных средств юридических лиц во вклады (депозиты); выдаче ценных бумаг, подтверждающих привлечение денежных средств во вклады (депозиты) и размещение их на счета; выпуску в обращение (эмиссии) банковских платежных карточек.

При этом сроком на один год продлено ранее принятое решение о приостановлении действия лицензии ЗАО «ТК Банк» на ведение банковской деятельности в части осуществления банковской операции по привлечению денежных средств физических лиц во вклады (депозиты).

По размеру активов на 1 апреля 2017 года ЗАО «ТК Банк» занимает 14-е место в банковской системе Беларуси (доля активов банка в банковской системе — 0,7%). Нормативный капитал ТК Банка на 1 апреля составляет Br151,6 млн.

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