В мае в Крыму пройдут 600 продовольственных ярмарок

— Для обеспечения жителей и гостей республики сельскохозяйственной продукцией, насыщения внутреннего потребительского рынка продукцией крымских производителей в мае текущего года во всех городах и районах республики запланировано проведение ярмарочных мероприятий по реализации сельхозпродукции и продуктов ее переработки, — отмечает заместитель министра промышленной политики РК Ян Латышев.

В ведомстве подчёркивают: товары, как и прежде, будут реализовывать по сниженным ценам. Поучаствовать в ярмарочных мероприятиях чиновники зовут крымских предпринимателей и фермеров. Обещают создать максимально комфортные условия для торговли.

График проведения майских ярмарок — здесь.