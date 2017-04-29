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16:17 (мск), источник: КрымPress

В мае в Крыму пройдут 600 продовольственных ярмарок

В мае в Крыму власти продолжат уже сложившуюся традицию проведения продовольственных ярмарок.

— Для обеспечения жителей и гостей республики сельскохозяйственной продукцией, насыщения внутреннего потребительского рынка продукцией крымских производителей в мае текущего года во всех городах и районах республики запланировано проведение ярмарочных мероприятий по реализации сельхозпродукции и продуктов ее переработки, — отмечает заместитель министра промышленной политики РК Ян Латышев.

В ведомстве подчёркивают: товары, как и прежде, будут реализовывать по сниженным ценам. Поучаствовать в ярмарочных мероприятиях чиновники зовут крымских предпринимателей и фермеров. Обещают создать максимально комфортные условия для торговли.

График проведения майских ярмарок — здесь.

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