В Беларуси с 1 мая вырастет размер БМП минимальных пенсий и детских пособий

Новый БПМ повысился на 2,1% по сравнению с нормативом, действующим с 1 февраля по 30 апреля нынешнего года (Br180,10). Это обусловлено ростом цен на продовольственные товары, входящие в минимальные наборы продуктов питания прожиточного минимума (молочной и плодоовощной продукции), а также расходов на взносы и платежи (в связи с увеличением с 1 января 2017 года размера минимальной заработной платы, применяемой в качестве базы для расчета взносов и платежей).

В связи с изменением БПМ с 1 мая 2017 года увеличатся минимальные трудовые и социальные пенсии; надбавки, повышения к пенсиям и доплаты лицам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите; пособия по уходу за инвалидом I группы либо за человеком, достигшим 80-летнего возраста; а также госпособия на детей: при рождении первого ребенка — 10 БПМ, второго и последующих детей — 14 БПМ; по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет — 1 БПМ; на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет — 0,5 БПМ; на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей (0,5 БПМ, 0,7 БПМ), на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (0,7 БПМ).