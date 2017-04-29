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15:31 (мск), источник: Sputnik.by

Минлесхоз на критику «бобриной» колбасы: отношение к ней предвзятое

Корреспонденты Sputnik тоже отведали мясной деликатес.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 апр — Sputnik. Начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Сергей Шестаков считает критику колбасы из бобра со стороны некоторых журналистов субъективной, об этом он рассказал Sputnik в субботу.

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Первая партия «бобриной» колбасы была представлена на выставке «Охота и рыболовство», которая проходит в Минске с 27 по 30 апреля. В пятницу была проведена дегустация, на которой присутствовали и журналисты. Некоторые в своих публикациях отозвались о деликатесе в негативном ключе.

По мнению Шестакова, к продукту у людей сложилось предвзятое отношение.

«Вчера писали, что это мнение субъективное. Если бы дегустация проходила по-другому, когда людям не говорили бы, из чего колбаса, и мнения были бы другие. У некоторых к продукту предвзятое отношение. Сравнивают бобра с крысами. Мол, оба грызуны. Но кролик у нас тоже считается грызуном, а к нему относятся спокойно», — заметил собеседник.

Шестаков сообщил, что на дегустацию были приглашены около 20 корреспондентов, и они ему сказали, что колбаса вкусная. Корреспонденты Sputnik в субботу также попробовали деликатес. По вкусу продукт показался похожим на домашнюю колбасу. Никакого неприятного послевкусия замечено не было.

В субботу выставку «Охота и рыболовство» посетили также председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович и министр лесного хозяйства Михаил Амельянович. У каждого павильона состоялось заинтересованное обсуждение разных аспектов ведения охотничьего и лесного хозяйства.

Шестков сообщил Sputnik, что более детально вопрос производства колбасы в промышленных масштабах будет обсуждаться осенью, когда начнется сезон охоты на грызуна.

«На законодательном уровне ничего не запрещено. Институтом мясо-молочной промышленности разработаны ТУ. Все утверждено в Минсельхозпроде. Будем более детально этот вопрос проговаривать. Мы довели своим лесохозяйственным учреждением задание по заготовке дичи мясной продукции, в том числе заготовке бобра. Надеемся, что более тесно будем работать с ветеринарной службой», — сказал собеседник.

По словам Шестакова, в министерство уже поступили заявки от крупных торговых объектов.

«В случае если все сложится, то цена продукта не будет заоблачной. За килограмм “бобриной” колбасы — не более 30 рублей. Хотя партия ограниченная. И продукт считается деликатесным», — заметил он.

К слову, бобр уже давно исключен из «Красной книги Беларуси». За 2015 год пользователями охотничьих угодий было добыто 8 919 особей грызуна.

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