Минлесхоз на критику «бобриной» колбасы: отношение к ней предвзятое
Корреспонденты Sputnik тоже отведали мясной деликатес.
Корреспонденты Sputnik тоже отведали мясной деликатес.
МИНСК, 29 апр — Sputnik. Начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Сергей Шестаков считает критику колбасы из бобра со стороны некоторых журналистов субъективной, об этом он рассказал Sputnik в субботу.
Первая партия «бобриной» колбасы была представлена на выставке «Охота и рыболовство», которая проходит в Минске с 27 по 30 апреля. В пятницу была проведена дегустация, на которой присутствовали и журналисты. Некоторые в своих публикациях отозвались о деликатесе в негативном ключе.
По мнению Шестакова, к продукту у людей сложилось предвзятое отношение.
«Вчера писали, что это мнение субъективное. Если бы дегустация проходила
Шестаков сообщил, что на дегустацию были приглашены около 20 корреспондентов, и они ему сказали, что колбаса вкусная. Корреспонденты Sputnik в субботу также попробовали деликатес. По вкусу продукт показался похожим на домашнюю колбасу. Никакого неприятного послевкусия замечено не было.
В субботу выставку «Охота и рыболовство» посетили также председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович и министр лесного хозяйства Михаил Амельянович. У каждого павильона состоялось заинтересованное обсуждение разных аспектов ведения охотничьего и лесного хозяйства.
Шестков сообщил Sputnik, что более детально вопрос производства колбасы в промышленных масштабах будет обсуждаться осенью, когда начнется сезон охоты на грызуна.
«На законодательном уровне ничего не запрещено. Институтом
По словам Шестакова, в министерство уже поступили заявки от крупных торговых объектов.
«В случае если все сложится, то цена продукта не будет заоблачной. За килограмм “бобриной” колбасы — не более 30 рублей. Хотя партия ограниченная. И продукт считается деликатесным», — заметил он.
К слову, бобр уже давно исключен из «Красной книги Беларуси». За 2015 год пользователями охотничьих угодий было добыто 8 919 особей грызуна.