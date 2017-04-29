Французы построят в Ялте подвесные канатные дороги

Формат проекта обсуждался на площадке III Ялтинского международного экономического форума между главой городской администрации Андреем Ростенко и президентом французской инвестиционной компании Жаном-Пьером Тома. Ялта готова поддержать проект, поскольку он снизит транспортную напряженность в курортной столице полуострова.

— Пьер Тома представил эскизные проекты подвесных дорог, которые предварительно обсуждались с главным архитектором Ялты и ГАУ «Деловой и культурный центр Республики Крым», — говорится в сообщении городской администрации. — Стороны договорились, что до утверждения генерального плана Ялтинского региона будет продолжена совместная подготовительная работа по проектированию и эксплуатации подвесных дорог на территории города.

Экологический транспорт может получить приоритетное развитие. Проектом генерального плана Ялты предусмотрено возведение нескольких подвесных канатных дорог.