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16:29 (мск), источник: "Российская газета"

Французы построят в Ялте подвесные канатные дороги

Французская компания построит в районе Никитского ботанического сада, входящего в административную территорию Большой Ялты, подвесные дороги. Об этом сообщил городской сайт крымского курорта.

Формат проекта обсуждался на площадке III Ялтинского международного экономического форума между главой городской администрации Андреем Ростенко и президентом французской инвестиционной компании Жаном-Пьером Тома. Ялта готова поддержать проект, поскольку он снизит транспортную напряженность в курортной столице полуострова.

— Пьер Тома представил эскизные проекты подвесных дорог, которые предварительно обсуждались с главным архитектором Ялты и ГАУ «Деловой и культурный центр Республики Крым», — говорится в сообщении городской администрации. — Стороны договорились, что до утверждения генерального плана Ялтинского региона будет продолжена совместная подготовительная работа по проектированию и эксплуатации подвесных дорог на территории города.

Экологический транспорт может получить приоритетное развитие. Проектом генерального плана Ялты предусмотрено возведение нескольких подвесных канатных дорог.

Напомним, в рамках III Ялтинского международного экономического форума проходившего в Крыму 20−22 апреля, подписаны инвестиционные соглашения и меморандумы на 112 миллиардов рублей.

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