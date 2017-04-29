В аэропорту Краснодара открылись рейсы в Гюмри

Выполняет перелеты авиакомпания «Тарон-Авиа» на судах Boeing 737−500 вместимостью до 131 пассажира.

Полеты начались уже 25 апреля. Путь занимает совсем немного времени — 1 час и 10 минут.

Билеты доступны на сайте компании и в кассах, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе «Базэл Аэро».

Напомним, недавно в Краснодар прилете первый самолет из Кишинева. Встречи его, как полагается, водной аркой.