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16:37 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В аэропорту Краснодара открылись рейсы в Гюмри

Из Краснодара самолеты начали летать в город Гюмри в Армении.

Выполняет перелеты авиакомпания «Тарон-Авиа» на судах Boeing 737−500 вместимостью до 131 пассажира.

Полеты начались уже 25 апреля. Путь занимает совсем немного времени — 1 час и 10 минут.

Билеты доступны на сайте компании и в кассах, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе «Базэл Аэро».

Напомним, недавно в Краснодар прилете первый самолет из Кишинева. Встречи его, как полагается, водной аркой.

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