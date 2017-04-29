В четырех городах РК заметно подешевело жилье

В целом по стране также заметно уменьшение стоимости жилья в апреле по сравнению с мартом — примерно на 1%. Возможно, это связано с укреплением тенге. В Астане за месяц квадратный метр в квартире стал дешевле на 2,3% или на 8 тысяч тенге — с 337 до 329 тысяч.. В Актау цены упали на 2,4% или на 6 тысяч тенге.



В марте квадрат жилья в городе у моря стоил 239 тысяч, а в апреле достиг 233 тысяч тенге. В Семее цены упали на рекордные 3,7% — со 160 до 154 тысяч за квадратный метр. В Шымкенте падение составило 1,7%. В апреле квадрат жилья стоит в третьем по величине городе страны 206 тысяч тенге.

В Алматы, Караганде и Павлодаре цены не изменились. В Таразе зафиксировано небольшое удорожание недвижимости — на 1%.