Молдавских бизнесменов ждет сюрприз

Успеть за два дня: что нужно знать, подавая декларацию в налоговую

В состав Агентства войдет Государственная энергетическая инспекция. В настоящее время в ее функции входит контроль над рациональным использованием электрической и тепловой энергии во всех сферах экономики, а также контроль над использованием техники по использованию тепла и электричества. Теперь эти функции будет исполнять НАРЭ.

На реорганизацию структуры отведено два месяца. За это время Агентство должно создать совет по разрешению споров и запланировать мероприятия по контролю. Весь персонал и имущество энергетической инспекции должны перейти в ведение НАРЭ. Как объясняют в министерстве экономики, цель реорганизации — уменьшить прессинг на частный бизнес, сократив число госпроверок.