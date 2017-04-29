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17:19 (мск), источник: Sputnik.md

Молдавских бизнесменов ждет сюрприз

Экономический агентам в Молдове в скором времени придется ждать новых контролеров: визитеры из НАРЭ заменят сотрудников Государственной энергетической инспекции.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 29 апр-Sputnik. Национальное агентство по регулированию в области энергетики Молдовы будет реорганизовано. Соответствующий проект закона вынесло на публичное обсуждение министерство экономики страны.

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В состав Агентства войдет Государственная энергетическая инспекция. В настоящее время в ее функции входит контроль над рациональным использованием электрической и тепловой энергии во всех сферах экономики, а также контроль над использованием техники по использованию тепла и электричества. Теперь эти функции будет исполнять НАРЭ.

На реорганизацию структуры отведено два месяца. За это время Агентство должно создать совет по разрешению споров и запланировать мероприятия по контролю. Весь персонал и имущество энергетической инспекции должны перейти в ведение НАРЭ. Как объясняют в министерстве экономики, цель реорганизации — уменьшить прессинг на частный бизнес, сократив число госпроверок.

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