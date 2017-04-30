Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Киев стягивает войска к границам Крыма
Путин на заседании Совета безопасности высказался об Украине
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
В России откажутся от строительства жилья без отделки
В Крыму запретили строить жилье
1000 автобусов с бойцами направлено на восток ДНР – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
"Лицо, как железная маска": Губин рассказал о своей болезни
СМИ: Максакова дала отпор бывшей жене Вороненкова
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
15Роботы в Пальмире
11Подготовка техники к Параду Победы
9Юбилей Корейской народной армии
03:06 (мск), источник: ТАСС

Ле Пен высказалась в пользу возвращения национальной валюты во Франции

Политик планирует провести референдум по вопросу отказа от евро, если будет избрана на пост президента Франции.

Источник: ИТАР-ТАСС
Читайте также
Отец Ле Пен: ей следовало вести агрессивную кампанию в стиле Трампа

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Кандидат в президенты Франции и лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен заявила о намерении в случае своего избрания поднять вопрос о возвращении к национальной валюте, так как евро является обременительным для страны. Об этом она заявила в интервью газете Le Parisien.

«Нам необходимо контролировать валюту и адаптировать ее к экономике, так как единая валюта в настоящее время является бременем», — цитирует издание ее слова. Однако полный отказ от евро политик все же не рассматривает: по ее словам, лучше, если единой европейской валютой будут пользоваться только крупные международные компании.

Ле Пен планирует провести референдум по вопросу отказа от евро, если будет избрана на пост главы Франции на выборах в стране, добавляет Le Parisien.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Курс валют
$
Доллар США ЦБ
56.9838   +0.01
$
Доллар США ММВБ
56.9375   -0.04
Евро ЦБ
62.0440   -0.12
Евро ММВБ
62.0475   +0.10
Пассажирский самолет Ан-26 разбился на Кубе
Трамп подготовил крупное повышение военного бюджета
Атамбаев объявил день траура по погибшим под оползнем
США заблокировали взнос России в МАГАТЭ на борьбу с раком
Минобороны открывает раздел сайта об Экспедиционном центре
В Вашингтоне прошел многотысячный марш в защиту окружающей среды
Энтони Джошуа нокаутировал Владимира Кличко
Спорт
Дерби ЦСКА и «Спартака» украсит 26-й тур чемпионата России Эта встреча может либо сделать «красно-белых» без пяти минут чемпионами, либо обострить борьбу за золото до предела
Авто
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере В Сеть попали фотографии, на которых запечатлен автомобиль из проекта «Кортеж» во время тестового грунтования
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети Тибетская мантра в исполнении папы успокоила новорожденную девочку за 15 секунд.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь