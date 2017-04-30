Ле Пен высказалась в пользу возвращения национальной валюты во Франции
Политик планирует провести референдум по вопросу отказа от евро, если будет избрана на пост президента Франции.
Политик планирует провести референдум по вопросу отказа от евро, если будет избрана на пост президента Франции.
МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Кандидат в президенты Франции и лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен заявила о намерении в случае своего избрания поднять вопрос о возвращении к национальной валюте, так как евро является обременительным для страны. Об этом она заявила в интервью газете Le Parisien.
«Нам необходимо контролировать валюту и адаптировать ее к экономике, так как единая валюта в настоящее время является бременем», — цитирует издание ее слова. Однако полный отказ от евро политик все же не рассматривает: по ее словам, лучше, если единой европейской валютой будут пользоваться только крупные международные компании.
Ле Пен планирует провести референдум по вопросу отказа от евро, если будет избрана на пост главы Франции на выборах в стране, добавляет Le Parisien.