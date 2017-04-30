Ле Пен высказалась в пользу возвращения национальной валюты во Франции

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Кандидат в президенты Франции и лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен заявила о намерении в случае своего избрания поднять вопрос о возвращении к национальной валюте, так как евро является обременительным для страны. Об этом она заявила в интервью газете Le Parisien.

«Нам необходимо контролировать валюту и адаптировать ее к экономике, так как единая валюта в настоящее время является бременем», — цитирует издание ее слова. Однако полный отказ от евро политик все же не рассматривает: по ее словам, лучше, если единой европейской валютой будут пользоваться только крупные международные компании.

Ле Пен планирует провести референдум по вопросу отказа от евро, если будет избрана на пост главы Франции на выборах в стране, добавляет Le Parisien.