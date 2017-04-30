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04:55 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Китай увеличит число космических грузовиков с одного до трех

Будут созданы еще два типа космических кораблей, которые будут иметь принципиальные функциональные отличия от «Тяньчжоу-1».

Источник: AP 2017

ПЕКИН, 30 апреля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китай создаст еще два типа грузовых космических кораблей помимо «Тяньчжоу-1», которые будут иметь принципиальные функциональные отличия в плане обслуживания будущей национальной орбитальной станции. Об этом сообщила газета China Daily со ссылкой на Китайскую академию космических технологий (CAST).

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«Мы сконструируем еще два вида космических аппаратов, которые будут отличаться от “Тяньчжоу-1”, — приводит издание слова заместителя главного менеджера CAST Ян Баохуа. — Второй тип грузовика будет иметь герметично заваренную часть, как у “Тяньчжоу-1”, и в дополнение отсек, имеющий частичный допуск к открытому космическому пространству — таким образом мы сможем обеспечить больше пространства для грузов».

По его словам, эта версия космического аппарата будет оптимальным образом приспособлена к доставке на орбиту провианта, как и малогабаритных деталей для станции.

«Еще один разрабатываемый нами тип грузовика — полностью открытого типа и предназначен для транспортировки всего, что не требует специальной защиты от воздействия космоса. Он станет перевозить крупные комплектующие, а также космические аппараты, которые будут запускаться со станции», — рассказал Ян Баохуа. Он уточнил, что все грузовые корабли предназначены для одноразового запуска без повторной эксплуатации после их возвращения на Землю.

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На этой неделе КНР успешно осуществила заправку космического модуля «Тяньгун-2», официально став третьей страной мира после России и США, обладающей подобными технологиями. Запуск «Тяньчжоу-1» был осуществлен 20 апреля с космодрома в Вэньчане (южная провинция Хайнань), 27 апреля в 19:07 по местному времени (14:07 мск) была произведена дозаправка. Корабль способен доставлять в космос до 6 тонн полезного груза. Впоследствии данный аппарат должен будет регулярно совершать полеты к «Тяньгун-2», перевозя необходимое оборудование и провиант для работы космической лаборатории.

Китай последовательно реализует программу строительства собственной орбитальной станции, которая должна быть введена в эксплуатацию не позднее 2022 года. Миссия «Тяньчжоу-1» рассматривается как часть программы по отработке технологий, необходимых для создания китайской орбитальной станции.

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