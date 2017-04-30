Китай провел успешное наземное испытание самого большого гидросамолета в мире
Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU — В Китае было успешно проведено наземное испытание самого большого в мире гидросамолета AG600, сообщает в воскресенье портал Sina.
Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU — В Китае было успешно проведено наземное испытание самого большого в мире гидросамолета AG600, сообщает в воскресенье портал Sina.
Китайская авиастроительная корпорация заявила, что воздушное судно готово к первому полету. По плану, он должен состояться в мае; позже пройдет испытание над водой.
AG600 создан китайскими инженерами и является самым крупным
По официальным данным, самолет предназначен для нужд гражданской авиации — тушения пожаров и