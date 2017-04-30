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07:46 (мск), источник: Интерфакс

Китай провел успешное наземное испытание самого большого гидросамолета в мире

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU — В Китае было успешно проведено наземное испытание самого большого в мире гидросамолета AG600, сообщает в воскресенье портал Sina.

Источник: Reuters

Китайская авиастроительная корпорация заявила, что воздушное судно готово к первому полету. По плану, он должен состояться в мае; позже пройдет испытание над водой.

AG600 создан китайскими инженерами и является самым крупным самолетом-амфибией среди ныне существующих. Его первый полет был изначально намечен на 2015 год, однако судно к тому времени оказалось не готово.

По официальным данным, самолет предназначен для нужд гражданской авиации — тушения пожаров и поисково-спасательных работ. Однако отмечается, что КНР также может использовать его для обеспечения своих интересов в Южно-Китайском море.

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