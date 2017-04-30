Китай провел успешное наземное испытание самого большого гидросамолета в мире

Китайская авиастроительная корпорация заявила, что воздушное судно готово к первому полету. По плану, он должен состояться в мае; позже пройдет испытание над водой.

AG600 создан китайскими инженерами и является самым крупным самолетом-амфибией среди ныне существующих. Его первый полет был изначально намечен на 2015 год, однако судно к тому времени оказалось не готово.