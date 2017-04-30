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10:32 (мск), источник: ИА Башинформ

В УФНС по Башкирии объяснили, какие налоги должны платить садоводы

УФА, 28 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Налоговые инспекторы объяснили, какие налоги должны платить владельцы садовых участков и расположенных на них объектов недвижимости. С 1 января 2015 года садовые домики как объекты налогообложения приравнены к жилым домам.

К ним также применяется необлагаемый вычет в размере 50 кв. м. Поэтому, если площадь садового домика менее 50 кв. м, налога к уплате не будет. Если площадь более 50 кв. м, то налог будет исчислен за те метры, которые превышают указанный размер площади. Если владелец имеет право на льготу по жилому дому, он может воспользоваться ею и в отношении садового домика.

Налоговым кодексом РФ освобождаются от уплаты налога все владельцы хозяйственных построек или сооружений площадью менее 50 кв. м, расположенных на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства.

Ставки и льготы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц устанавливаются Налоговым кодексом РФ и муниципалитетами, то есть зависят от того, на территории какого муниципального образования расположен садовый участок.

А вот полного освобождения от налогов для садоводов законодательством не предусмотрено, пояснила и.о. замруководителя УФНС по республике Гузель Вахитова.

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