Нацбанк опубликовал данные о банковском и страховом секторах
Нацбанк Казахстана опубликовал данные о ситуации в банковском и страховом секторах в марте 2017 года.
Нацбанк Казахстана опубликовал данные о ситуации в банковском и страховом секторах в марте 2017 года.
По сравнению с началом года совокупные активы банковского сектора по состоянию на 1 апреля 2017 года уменьшились на 2,0%, составив 25 043,4 млрд тенге. Об этом сообщается в
«Совокупные обязательства банковского сектора достигли 22 098,0 млрд. тенге, уменьшившись по сравнению с 1 января 2017 года на 2,7%. Доля обязательств банков второго уровня, выраженных в национальной валюте, составила 54,7%, в иностранной валюте — 45,3%. В структуре обязательств банков
К слову, на 1 апреля 2017 года банковский сектор Республики Казахстан представлен 33 банками.
Между тем, по состоянию на 1 апреля 2017 года страховой сектор представлен 32 страховыми (перестраховочными) организациями.
«Совокупный объем активов страховых (перестраховочных) организаций на 1 апреля 2017 года составил 884,8 млрд. тенге, что на 3,3% больше аналогичного показателя на 1 января 2017 года. По состоянию на 1 апреля 2017 года сумма обязательств страховых (перестраховочных) организаций составила 474,0 млрд. тенге, что на 4,3% больше аналогичного показателя на 1 января 2017 года. На отчетную дату объем страховых резервов, сформированных страховыми (перестраховочными) организациями для обеспечения исполнения принятых обязательств по действующим договорам страхования и перестрахования, составил 429,1 млрд. тенге, что на 4,0% больше объема сформированных резервов на 1 января 2017 года», — отмечается в