Нацбанк опубликовал данные о банковском и страховом секторах

По сравнению с началом года совокупные активы банковского сектора по состоянию на 1 апреля 2017 года уменьшились на 2,0%, составив 25 043,4 млрд тенге. Об этом сообщается в пресс-релизе о ситуации на финансовом рынке, опубликованном сегодня на сайте Национального Банка РК.

«Совокупные обязательства банковского сектора достигли 22 098,0 млрд. тенге, уменьшившись по сравнению с 1 января 2017 года на 2,7%. Доля обязательств банков второго уровня, выраженных в национальной валюте, составила 54,7%, в иностранной валюте — 45,3%. В структуре обязательств банков по-прежнему доминируют вклады клиентов, доля которых занимает 75,2%. Ссудный портфель банковского сектора на 1 апреля 2017 года составил 15 248,1 млрд. тенге, уменьшившись по сравнению с началом года на 1,7%. Доля займов с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 дней составила 7,7% от итогового ссудного портфеля банков (на 1 января 2017 года — 6,7%)», — отмечается в сообщении регулятора.

К слову, на 1 апреля 2017 года банковский сектор Республики Казахстан представлен 33 банками.

Между тем, по состоянию на 1 апреля 2017 года страховой сектор представлен 32 страховыми (перестраховочными) организациями.