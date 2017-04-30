Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Киев стягивает войска к границам Крыма
Москва: юго-запад - для покупателей, восток - для арендаторов
42-летняя Алла Довлатова удивила фигурой после четвертых родов
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Как бороться с шумными соседями?
Плюсы и минусы квартир-студий
1000 автобусов с бойцами направлено на восток ДНР – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
"Лицо, как железная маска": Губин рассказал о своей болезни
СМИ: Максакова дала отпор бывшей жене Вороненкова
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
11Протест одного
9Юбилей Корейской народной армии
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
08:02 (мск), источник: Profinance.kz

Нацбанк опубликовал данные о банковском и страховом секторах

Нацбанк Казахстана опубликовал данные о ситуации в банковском и страховом секторах в марте 2017 года.

По сравнению с началом года совокупные активы банковского сектора по состоянию на 1 апреля 2017 года уменьшились на 2,0%, составив 25 043,4 млрд тенге. Об этом сообщается в пресс-релизе о ситуации на финансовом рынке, опубликованном сегодня на сайте Национального Банка РК.

Читайте также
В Казахстане опубликован национальный антикоррупционный план действий

«Совокупные обязательства банковского сектора достигли 22 098,0 млрд. тенге, уменьшившись по сравнению с 1 января 2017 года на 2,7%. Доля обязательств банков второго уровня, выраженных в национальной валюте, составила 54,7%, в иностранной валюте — 45,3%. В структуре обязательств банков по-прежнему доминируют вклады клиентов, доля которых занимает 75,2%. Ссудный портфель банковского сектора на 1 апреля 2017 года составил 15 248,1 млрд. тенге, уменьшившись по сравнению с началом года на 1,7%. Доля займов с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 дней составила 7,7% от итогового ссудного портфеля банков (на 1 января 2017 года — 6,7%)», — отмечается в сообщении регулятора.

К слову, на 1 апреля 2017 года банковский сектор Республики Казахстан представлен 33 банками.

Между тем, по состоянию на 1 апреля 2017 года страховой сектор представлен 32 страховыми (перестраховочными) организациями.

«Совокупный объем активов страховых (перестраховочных) организаций на 1 апреля 2017 года составил 884,8 млрд. тенге, что на 3,3% больше аналогичного показателя на 1 января 2017 года. По состоянию на 1 апреля 2017 года сумма обязательств страховых (перестраховочных) организаций составила 474,0 млрд. тенге, что на 4,3% больше аналогичного показателя на 1 января 2017 года. На отчетную дату объем страховых резервов, сформированных страховыми (перестраховочными) организациями для обеспечения исполнения принятых обязательств по действующим договорам страхования и перестрахования, составил 429,1 млрд. тенге, что на 4,0% больше объема сформированных резервов на 1 января 2017 года», — отмечается в пресс-релизе НБРК.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Нацбанк опубликовал данные о банковском и страховом секторах
Трамп подготовил крупное повышение военного бюджета
Атамбаев объявил день траура по погибшим под оползнем
США заблокировали взнос России в МАГАТЭ на борьбу с раком
В Трампа во время речи бросили российские флаги
Ле Пен высказалась в пользу возвращения национальной валюты
В Вашингтоне прошел многотысячный марш в защиту окружающей среды
Энтони Джошуа нокаутировал Владимира Кличко
Спорт
Дерби ЦСКА и «Спартака» украсит 26-й тур чемпионата России Эта встреча может либо сделать «красно-белых» без пяти минут чемпионами, либо обострить борьбу за золото до предела
Авто
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере В Сеть попали фотографии, на которых запечатлен автомобиль из проекта «Кортеж» во время тестового грунтования
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
Названы даты встреч московских властей с жильцами хрущевок
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети Тибетская мантра в исполнении папы успокоила новорожденную девочку за 15 секунд.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь