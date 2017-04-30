Рустэм Хамитов не войдет в совет директоров «Башнефти»

Напомним, такое предложение поступило главе Башкирии от главы «Роснефти» в октябре 2016 года, после приобретения «Роснефтью» контрольного пакета у государства.

После этого в Курултай был внесен проект поправок в закон о главе, позволяющих ему «по собственной инициативе» участвовать в управлении хозяйствующими субъектами.

Поправки прошли в первом чтении, а позже их обсуждение приостановилось. 28 апреля на заседании комитета по госстроительству, правопорядку и судебным вопросам депутаты признали постановлении о принятии поправок в первом чтении утратившим силу.

По словам председателя комитета Виктора Пчелинцева, проект входит в противоречии с принятыми в апреле изменениями в ФЗ о противодействии коррупции, согласно которому законом запрещается главам регионов участвовать в управлении хозсубъектами, а разрешает участие лишь в управлении садоводческих, дачных, потребительских кооперативов, профсоюзов и советов муниципальных образований.

«Против федерального законодательства бодаться себе дороже», — цитирует Пчелинцева «Ъ-Уфа».