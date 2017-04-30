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15:11 (мск), источник: Интерфакс

Из десяти городов Сибири будут выполняться чартерные рейсы в восемь стран мира

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU — Объемы чартерных перевозок из Сибири за рубеж, запланированные в предстоящем сезоне, приближаются в сторону докризисных, а в некоторых случаях уже достигли их, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

«В эти дни в Сибири стартует большая часть чартерных программ, предложенных операторами на лето. Прямые рейсы будут выполняться из десяти городов по десяти направлениям в восьми странах. Всего рынку предстоит “переварить” около 465 тысяч кресел», — рассказала Тюрина.

Прямые чартеры заявлены в Новосибирске, Красноярске, Омске, Иркутске, Кемерово, Томске, Барнауле, Новокузнецке, Улан-Удэ и Чите. Самые объемные и разнообразные программы — в первых пяти городах. В двух последних представлен только Хайнань от оператора «Русь Тур».

По словам Тюриной, предстоящим летом на рынке сибирского региона лучше всего представлены Турция и Вьетнам — рейсы в Анталью и Нячанг есть в восьми городах из десяти. В пяти заявлены чартеры и в Таиланд — на Пхукет и Бангкок (некоторые рейсы летят соответственно в Краби и Утапао), в отдельных случаях представлено что-то одно. В Новосибирске, Красноярске и Иркутске на летний сезон остаются полеты на Хайнань. С лета программы на этот остров стартуют из Кемерово, Улан-Удэ и Читы. Полеты на Хайнань операторы планируют сделать круглогодичными.

«Страны Юго-Восточной Азии и Турция выполняют сейчас основную работу по возвращению сибирского рынка к докризисным объемам. В Новосибирске, например, в самые лучшие годы для выездного туризма только в Анталью вылетало до 25 и более рейсов в неделю, этим летом в самые высокие даты июля и августа их заявлено до 18 — по два-три в день. На некоторых региональных рынках, например, в Барнауле и Томске, объем заявленной перевозки достиг докризисного уровня и даже немного превысил его», — пояснила пресс-секретарь РСТ.

Впрочем, как отметила эксперт, программы во время сезона могут сокращаться в зависимости от продаж. Так, операторы уже корректировали в Сибири планы по Турции, анонсированные зимой, поскольку переоценили спрос.

Из направлений Юго-Восточной Азии до кризиса летом по объемам лидировал Таиланд. Сейчас первое место у Вьетнама. В 2016 году на рынок после перерыва в несколько лет вернулся Хайнань. Туры с перелетом в Санью предлагают операторы «Русь Тур», «Анекс тур» и «Тез Тур». В нынешнем летнем расписании нет рейсов в Гоа, на Бали и в Хошимин, которые до кризиса были как минимум в Новосибирске.

По данным Тюриной, из европейских стран лучше всего в регионе представлена Греция. «Прямые рейсы на Крит (Ираклион) и на Халкидики (Салоники) заявлены в Новосибирске и Омске. В этих же городах анонсированы полеты на Кипр (Ларнака). Единственная чартерная цепочка в Бургас этим летом есть только в Омске. Там же стоит Тунис (Энфида), видимо, призванный на замену отсутствующему Египту», — уточнила она.

Выполнять заявленные рейсы будут девять авиакомпаний. Три четверти всей перевозки — собственные самолеты «Пегас Туристик», «Корал Тревел», «Анекс тур» и «Тез Тур».

Помимо чартерных рейсов за границу, в Сибири представлены и регулярные. Например, в Новосибирске есть прямые Прага, Бургас, Дубай, Пекин, Бангкок, Тбилиси. Кроме того, на летний сезон практически во всех сибирских городах поставили прямые регулярные и чартерные рейсы на курорты Черного моря — в Сочи, Анапу, Крым. Правда, региональные агенты и операторы отмечают, что после «внутреннего» бума двух последних лет сибиряки активнее бронируют зарубежные курорты, заключила Тюрина.

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