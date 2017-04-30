Министр экономики Октавиан Калмык рассказал о преимуществах инвестирования в Молдове

О преимуществах инвестиций в экономику нашей страны она говорил на бизнес-форуме в Плоештах.

«Мы хотим найти в Румынии партнеров, заинтересованных вкладывать средства в реабилитацию молдавских компаний, чтобы мы могли вместе выйти на рынки третьих стран», — сказал вице-премьер, министр экономики Октавиан Калмык.

Бизнес-форум проходил в рамках выставки «Сделано в Молдове». Министр экономики Румынии Михай Тудосе приветствовал сотрудничество между двумя странами, особенно на

экономическом уровне.

«Экономическое сотрудничество между Румынией и Молдовой, в том числе на рынках третьих стран, безусловно следует развивать. Мы надеемся, что выставки, подобные “Сделано в Молдове”, превратятся в “Сделано в Молдове и Румынии”, и на рынки третьих стран мы будем выходить вместе», — заявил министр экономики Румынии Михай Тудосе.

Призыв к инвесторам сразу получил отклик. Турецкий бизнесмен, который открыл в Румынии предприятие по производству одежды на экспорт, решил вложить капитал и в Молдову.

«Мы готовы работать и в Республики Молдова. Уверены, что у этой страны большой потенциал, а мы очень хотим развивать свой бренд», — отметил менеджер по маркетингу Ралука Бадя.

В Молдова зарегистрировано более 1600 компаний с румынским капиталом.