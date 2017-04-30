Агентство Fitch ухудшило прогноз роста экономики Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз роста ВВП Украины в 2017 году с 2,5% до 2%. Об этом говорится в сообщении агентства, передает «Экономическая правда».

«Рост ВВП Украины в 2016 году составил 2,3%, что превзошло ожидания, но блокада негативно скажется на горнодобывающей, металлургической и электроэнергетической отраслях. Мы прогнозируем, что рост в 2017 году замедлится до 2%», — говорится в сообщении.

«Рост ВВП Украины в 2016 году составил 2,3%, что превзошло ожидания, но блокада негативно скажется на горнодобывающей, металлургической и электроэнергетической отраслях. Мы прогнозируем, что рост в 2017 году замедлится до 2%», — говорится в сообщении.

Агентство прогнозирует, что в 2018 году рост ВВП может достичь 3% в связи с улучшением потребительского спроса и инвестиций. Средняя инфляция, согласно прогнозам, в 2017 году снизится до 11,2% по сравнению с 14,9% в 2016 году (при этом по данным Госстата в 2016 году потребительские цены повысились на 12,4%).

Также, Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной национальной валюте на уровне В-. В соответствии со шкалой Fitch, рейтинги группы «В» означают наличие определенных кредитных рисков при ограниченном запасе прочности.

«В рейтингах Украины наблюдается слабая ликвидность, высокая долговая нагрузка и структурные недостатки, связанные со слабым банковским сектором, институциональными ограничениями, геополитическими и политическими рисками», — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что международные резервы Национального банка увеличились до 16,7 млрд долларов после перечисления траншей от Международного валютного фонда (1 млрд долларов) и Еврокомиссии (макрофинансовая помощь от ЕС на 600 млн евро). Fitch считает, что к концу 2017 года международные запасы могут увеличиться до 18,1 млрд долларов.

«Продолжение программы МВФ является положительным для кредитного профиля Украины, так как он поддерживает внешнее финансирование, поддерживает доверие и обеспечивает импульс реформ. Однако дальнейшие выплаты от МВФ и других международных партнеров будут зависеть от прогресса в реализации программы структурных реформ… Ключевые показатели реформ включают в себя пенсионную реформу, внедрение рынка земли, приватизацию и прогресс в борьбе с коррупцией», — резюмирует агентство.

Напомним, международный валютный фонд спрогнозировал рост ВВП Украины на уровне 2% при инфляции 10% на конец 2017 года.