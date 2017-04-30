Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с разведывательным спутником перенесли

Как сообщила компания в ходе прямой трансляции, повторный запуск планируется осуществить 1 мая в период с 14.00 до 16.00 мск. Причиной переноса запуска стали проблемы с датчиками на первой ступени ракеты.

«Подождите! Это руководитель запуска, призываю остановить обратный отсчет. У нас проблемы с датчиками на первой ступени… Пожалуйста, дайте нам 24 часа до повтора», — заявил руководитель запуска в ходе прямой трансляции.