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22:55 (мск), источник: БЕЛТА

«Россельхознадзор» с 1 мая приступит к очередной инспекции белорусских предприятий — Заяц

30 апреля /Корр. — БЕЛТА/. Специалисты «Россельхознадзора» с 1 мая приступают к очередной проверке белорусских предприятий. Об этом заявил сегодня в «Главном эфире» на телеканале «Беларусь 1» министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц.

Источник: AP 2017

По его словам, по настоятельной просьбе белоруской стороны будет организована проверка именно тех предприятий, которые не были проверены в первый раз с целью открытия их для российского рынка. «Мы ждем квалифицированного заключения и понимания со стороны “Россельхознадзора”», — подчеркнул Леонид Заяц.

Что касается условий работы российских специалистов, то министр считает, что Беларусь не создала повода для того, чтобы «Россельхознадзор» отказался работать в стране.

«На сегодняшний день ничего в нашей работе не изменилось. Мы работаем с теми же службами, с которыми работали и до этого. Хотелось бы только, чтобы эти службы слышали своих партнеров», — высказал пожелание Леонид Заяц.

«Мы хотели бы также побывать на российских предприятиях, чтобы посмотреть, как поставлена работа на молочных производствах. Но почему-то таких приглашений и предложений с российской стороны пока нет», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия.

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