«Россельхознадзор» с 1 мая приступит к очередной инспекции белорусских предприятий — Заяц

По его словам, по настоятельной просьбе белоруской стороны будет организована проверка именно тех предприятий, которые не были проверены в первый раз с целью открытия их для российского рынка. «Мы ждем квалифицированного заключения и понимания со стороны “Россельхознадзора”», — подчеркнул Леонид Заяц.

Что касается условий работы российских специалистов, то министр считает, что Беларусь не создала повода для того, чтобы «Россельхознадзор» отказался работать в стране.

«На сегодняшний день ничего в нашей работе не изменилось. Мы работаем с теми же службами, с которыми работали и до этого. Хотелось бы только, чтобы эти службы слышали своих партнеров», — высказал пожелание Леонид Заяц.