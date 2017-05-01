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00:23 (мск), источник: Ведомости

United Airlines предложит пассажирам до $10 000 за их места

United Airlines пообещала выплачивать до $10 000 пассажирам, добровольно покидающим переполненные рейсы. Таким образом компания пытается восстановить свою репутацию после скандала с принудительной высадкой пассажира из самолета в начале апреля. Также United представила доклад, посвященный обстоятельствам инцидента.

Источник: AP 2017

Конфликт произошел 9 апреля, когда в аэропорту Чикаго полиция принудительно сняла с рейса Дэвида Дао, 69-летнего американского врача вьетнамского происхождения. Причиной высадки стало то, что другому экипажу авиакомпании нужно было сесть в самолет, чтобы добраться до другого города и выполнить рейс оттуда следующим утром.

Наш отчет показывает, что в тот день многое пошло не так, но смысл ясен: наша политика встала на пути наших ценностей, а процедуры помешали поступить правильно. Это поворотный момент для всех нас.
Оскар Муньос
Гендиректор United

Из-за скандала он потерял шанс автоматически стать председателем совета директоров авиакомпании в 2018 г. Как отметил Муньос, инцидент стал результатом «системного сбоя по всем направлениям».

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United поставила перед собой цель «насколько это возможно» исключить ситуации, когда пассажиры вынуждены принудительно покидать свои места. Для этого она повысит максимальный размер компенсации для добровольцев и даст сотрудникам больше возможностей предлагать пассажирам альтернативные варианты. Также компания будет продавать меньше билетов на рейсы, на которые труднее найти добровольцев, например на последний рейс дня.

United отказалась предоставить оценку того, во сколько это ей обойдется. Авиакомпании часто используют овербукинг, или перебронирование мест, ради максимизации выручки. Обычно United продает до 3% «лишних» билетов, и у нее было перебронировано всего около 4% рейсов, но в прошлом году ей пришлось принудительно отказать только одному из 23 000 пассажиров.

В отчете по поводу апрельского инцидента United признала, что совершила ошибку, попросив правоохранительные органы снять с рейса пассажира, не представлявшего угрозу безопасности. Также компания заявила, что не смогла предложить достаточную компенсацию, чтобы найти добровольца, подготовить и наделить полномочиями сотрудников для креативного решения подобных проблем.

Перевел Алексей Невельский.

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