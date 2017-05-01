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04:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Япония заявила о желании нарастить закупки нефти и газа у России

Япония объявила о желании существенно увеличить импорт нефти и газа из России. Как заявил министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко, таким образом Токио планирует уйти от излишней зависимости от поставок углеводородов с небезопасного Ближнего Востока.

Источник: Reuters
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«Традиционно Япония покупает большую часть нефти и газа в странах Ближнего Востока. И нас беспокоит эта зависимость, так как этот маршрут очень небезопасен, сопряжен с геополитическими рисками. Для нас очень важно обеспечить северный маршрут поставки энергоносителей, то есть из России. Это очень важно с точки зрения энергетической безопасности нашей страны», — сказал министр.

5 апреля Саудовская Аравия снизила цены на нефть для европейского рынка, на котором доминирует Россия. Диапазон снижения составил от 30 до 45 центов с барреля. При этом стоимость сырья для американских покупателей подросла. В феврале Эр-Рияд повысил цену нефти Arab Light на 30 центов для азиатских клиентов. Также была увеличена стоимость сырья для продажи в США, северо-западную Европу и страны Средиземноморья.

20 апреля Financial Times написала, что российские нефтегазовые компании нашли способ справляться самостоятельно с трудностями, возникшими у них из-за санкций. Подтверждением этому является реализация проектов, подобных «Центрально-Ольгинской-1» в Арктике, где компания «Роснефть» начала бурение.

Комментарии
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Ъ
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