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04:42 (мск), источник: РИА Новости

Японцам разрешили приходить на работу без галстуков из-за наступления тепла

ТОКИО, 1 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Кампания Cool biz, в ходе которой чиновники и сотрудники фирм могут приходить на работу без галстуков, началась в Японии вместе с наступлением теплого сезона.

Источник: РИА Новости

Как обычно, первыми к кампании стали готовиться производители мужской одежды — они предлагают аксессуары из шелковых шнуров или карманные платки вместо галстуков, облегченные пиджаки не более 290 граммов, в составе которых значительную долю составляет шелк. Под кампанию магазины выделяют отдельные стенды в надежде продать требовательным покупателям новинки сезона. Основной акцент делается на то, как остаться в тренде и в то же время быть в достойной форме и не уронить престиж фирмы на встрече с важным клиентом или партнером.

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Общенациональная кампания по внедрению облегченной формы одежды Сool biz (сокращенное от cool business) проходит в стране с 2005 года. Ее цель — борьба с парниковым эффектом за счет снижения нагрузки на кондиционеры, которые устанавливают в режиме работы на 28 градусов. Ради этого служащим разрешено приходить в более легкой одежде.

Первоначально кампания проходила с 1 июня по 31 сентября. Но с 2011 года, когда Япония стала экономить электроэнергию из-за выхода из строя всех атомных станций после землетрясения 11 марта и аварии на АЭС «Фукусима-1», кампанию стали проводить с 1 мая по 31 октября. Однако с этого года решено завершить кампанию в конце сентября, так как на второй осенний месяц выпадает мало по-настоящему жарких дней.

Период же с 1 июня по 31 сентября после 2011 года стал называться супер-cool biz, он предусматривает не только отказ от галстуков и пиджаков, но и ношение сандалий, гавайских рубашек, футболок «поло» с отложным воротничком самых разнообразных оттенков и цветов.

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