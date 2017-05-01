Дешевый импорт выдавливает отечественных сахарных магнатов с рынка

В текущем году планируется довести площади посевов сахарной свеклы до 9,0 тыс. га, в том числе в Аксуском районе — 1600 га, в Алакольском — 500 га, в Ескельдинском- 1850 га, в Каратальском — 1100 га, в Коксуском — 1700 га, в Сарканском — 1600 га, в г. Капшагай — 568 га, в г. Талдыкорган — 82 га. Из областного бюджета выделены порядка 1,4 млрд тенге для создания новых сервисно-заготовительных центров и закупа семян сахарной свеклы зарубежного производства. Центры будут созданы в Алакольском, Аксуском районах и Капшагае.

Показатели второй по объемам выпуска области — Алматинской — напротив, значительно повысились (в 2,4 раза за год, до 15,9 тыс. тонн). Развитие производства ожидается и здесь. Так, акимат Алматинской области и консорциум «Энергомост» подписали меморандум о взаимном сотрудничестве по вопросам восстановления и запуска Аксуского сахарного завода к концу 2017 года.

Кроме того, планируется расширение сахарной сферы в области. Так, в конце прошлого года на Международном инвестиционном форуме был подписан ряд меморандумов, предусматривающих создание новых производств и новых рабочих мест — и в том числе меморандумы по производству сахарной свеклы на площади до 50 тыс. га, и строительству завода по производству сахара в регионе.

Основное снижение пришлось на Жамбылскую область — сразу минус 40,3%, до 52,9 тыс. тонн. Несмотря на спад, основные объемы производства сахара сконцентрированы именно здесь — 75,5% от РК.

По итогам первых двух месяцев, собственное производство перекрыло всего 59,8% спроса на сахар, против 81,1% в аналогичном периоде годом ранее. Импорт вырос за год на 83,6%, замещая спад в производстве.

Производители сахара опасаются возникновения его дефицита в 2019 году. В этот период заканчивается действие квоты на ввоз сахара-сырца, что может привести к росту рыночных цен, и многие сахарные заводы вынуждены будут закрыться.

По словам вице-президента Союза пищевых предприятий Казахстана Айжан Наурзгалиевой, в Казахстане на сегодняшний день 90% сахара производится из импортного тростникового сахара-сырца, и 10% — из сахарной свеклы. По ее мнению, необходимо провести переговоры с партнерами по Таможенному союзу для продления льгот на ввоз тростникового сырца.

В многолетней динамике сахарная сфера отличалась неравномерностью производства. Так, в 2015 отмечен резкий спад (минус 24,2% к 2014 году), и в этот же период собственное производство обеспечивало всего 58,6% спроса. А в прошлом году отрасль была на пике роста (+61,1% к 2015), и казахстанские компании перекрыли сразу 79,3% рынка.

Руководитель ТОО «Центрально-Азиатская сахарная корпорация» Галина Баймурзаева сообщила, что казахстанские производители обеспокоены судьбой отечественной сахарной отрасли и просят защитить их от дешевой продукции соседей. Российский сахар пользуется большим спросом, чем местный, за счет более низкой цены.

«Покупательского спроса нет, несмотря на то, что наши склады забиты сахаром. В Казахстане сравнительно большой завоз сахара из России, где действуют 83 завода. Они тоже работают на свекловичном сахаре. В 2017 году там большое перепроизводство. Их перепроизводство сказалось на нашей реализации. Сейчас они предлагают по 198 тенге, а у нас сегодня с налогом и доставкой 215. Можно сказать, что импортный сахар сейчас демпингует», — говорит она.

Россия действительно стремится завоевать казахстанский рынок сахара. На II Всероссийском форуме продовольственной безопасности, прошедшем 27 апреля в Ростове-на-Дону, председатель правления Союза Сахаропроизводителей России Андрей Бодин отметил, общий объем экспорта сахара в текущем году и РФ может составить порядка 350 тыс. тонн.



Основной экспортный поток направлен в сторону рынков центральной Азии. Андрей Бодин уточнил, что Казахстан потребляет в год 400 тыс. тонн сахара, но протекционистские меры не дают российским производителям свободного доступа на рынок. По его словам, в настоящий момент ведется активная работа при участии правительства РФ и белорусских коллег по отгрузке сахара в Казахстан.

*доля казахстанского производства от спроса считалась по оперативным данным, без учета запасов на начало и конец года.

В результате действий импортеров, в рознице сахар подешевел. Так, в апреле 2017 за килограмм сахара казахстанцы отдавали 237 тенге, против 238,8 тенге годом ранее.

Больше всего среди крупных городов и мегаполисов РК платили жители Талдыкоргана (257 тенге за кг, +5,8% за год), меньше всего — карагандинцы (212 тенге за кг, -6,6% за год).