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11:22 (мск), источник: AmurMedia.ru

Нарушения законодательства при строительстве многоквартирного дома выявили в Хабаровске

На протяжении продолжительного периода времени строительство объекта не осуществлялось.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 1 мая, AmurMedia.

Прокуратура Кировского района г. Хабаровска с привлечением специалиста комитета государственного строительного надзора и экспертизы правительства края, проверила исполнение жилищно-строительным кооперативом «ВРЕМЯ» градостроительного законодательства при строительстве многоквартирного дома, расположенного по улице Биробиджанской, 15. В ходе проверки установлено, что строительство многоквартирного дома на протяжении продолжительного периода времени не осуществляется, объект законсервирован, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт краевой прокуратуры.

Между тем, ЖСК «ВРЕМЯ» в нарушение Градостроительного кодекса РФ, Свода правил «Организация строительства» и Правил проведения консервации объекта капитального строительства РФ не обеспечил надлежащее складирование строительных материалов, уборку территории стройплощадки и пятиметровой прилегающей зоны. Кроме того, ограждение строительной площадки выполнено не в полном объеме и не соответствует представленному стройгенплану, законсервированный объект передан по акту застройщику без приложений исполнительной документации, журналов работ.

Непроведение необходимых мероприятий не обеспечивает сохранность объекта, оборудования, материалов, а также безопасность недостроенного дома и строительной площадки для населения и окружающей среды.

По результатам проверки прокуратурой в адрес ЖСК «ВРЕМЯ» внесено представление об устранении нарушений закона. Устранение допущенных нарушений находится на контроле прокуратуры. Кроме того, в отношении председателя правления ЖСК «ВРЕМЯ» возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения постановления виновный привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

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