Бюджет прожиточного минимума с 1 мая возрос на 2,1% до 183,82 рублей
В Беларуси бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ) в ценах марта текущего года в расчете на месяц составляет с 1 мая по 31 июля 2017 года Br183,82.
В Беларуси бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ) в ценах марта текущего года в расчете на месяц составляет с 1 мая по 31 июля 2017 года Br183,82.
Такое решение содержится в постановлении Министерства труда и социальной защиты от 21 апреля 2017 года № 19, сообщили корреспонденту БЕЛТА в профильном ведомстве.
Новый БПМ выше на 2,1% норматива, который действовал с 1 февраля по 30 апреля нынешнего года (Br180,10). Это обусловлено ростом цен на продовольственные товары, входящие в минимальные наборы продуктов питания прожиточного минимума (молочной и плодоовощной продукции), а также расходов на взносы и платежи (в связи с увеличением с 1 января 2017 года размера минимальной заработной платы, применяемой в качестве базы для расчета взносов и платежей).
В связи с изменением БПМ с 1 мая 2017 года увеличатся минимальные трудовые и социальные пенсии; надбавки, повышения к пенсиям и доплаты лицам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите; пособия по уходу за инвалидом первой группы либо за человеком, достигшим 80-летнего возраста; а также госпособия на детей: при рождении первого ребенка — 10 БПМ, второго и последующих детей — 14 БПМ; по уходу за
В соответствии с постановлением Минтруда и соцзащиты с мая по июль нынешнего года БПМ трудоспособного населения равняется Br204,35 (с 1 февраля по 30 апреля — Br198,63); пенсионеров — Br141,50 (Br138,80); студентов — Br178,66 (Br175,24); детей в возрасте до трех лет — Br119,55 (Br116,83); детей в возрасте от трех до шести лет — Br163,83 (Br160,61); детей в возрасте от шести до восемнадцати лет — Br201,05 (Br197,40).
По словам специалистов, БПМ служит нормативом индексации доходов населения, выступает в качестве критерия нуждаемости при определении права граждан на государственную адресную социальную помощь (ГАСП) в виде ежемесячного социального пособия и обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни. Кроме того, бюджет прожиточного минимума применяется для исчисления других выплат и служит критерием оценки при определении права граждан на некоторые виды социальной поддержки.
Национальным законодательством определена правовая основа определения прожиточного минимума и его использования. Так, бюджет прожиточного минимума представляет собой стоимостную величину необходимых для сохранения здоровья человека, обеспечения его жизнедеятельности минимального набора продуктов питания и непродовольственных товаров и услуг, стоимость которых определяется как фиксированная доля от стоимости минимального набора продуктов питания, а также обязательные платежи и взносы. Прожиточный минимум для основных