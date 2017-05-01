Белстат назвал наиболее популярные сферы деятельности у мужчин и женщин

В 2016 году в экономике республики было занято 4 413,6 тыс. человек (мужчин — 50,3%, женщин — 49,7%). Что касается видов экономической деятельности, то в прошлом году в промышленности было занято 23,3% от всех работающих, в оптовой и розничной торговле, на ремонте автомобилей и мотоциклов 14,5%, в образовании — 10,2%, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве — 9,6%, в строительстве — 7,3%, в здравоохранении и предоставлении социальных услуг — 7,3%, в транспортной деятельности, складировании, почтовой и курьерской деятельности — 6,7%.

Образовательный уровень работающих женщин выше, чем мужчин. Из общего числа работающих женщин 62% имели высшее и среднее специальное образование, в то время как аналогичный показатель у мужчин составил 45%.

Средний возраст работников организаций Беларуси (без микроорганизаций) составил 41,5 года. Самыми многочисленными группами среди работающих остаются люди в возрасте 30−39 лет и 40−49 лет, которые уже имеют достаточную квалификацию, опыт и обладают потенциалом для дальнейшего профессионального роста.