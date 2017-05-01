Очереди из фур на границе с Литвой увеличились

По состоянию на 16.00 в очереди на выезд из Беларуси в Литву в «Каменном Логе» находится 350 фур и 60 легковых авто, в пункте пропуска «Бенякони» стоит 89 грузовиков, в «Котловке» — 170 фур и 10 легковушек, в «Привалке» — 59 грузовых автомобилей.

Выезда в Латвию в «Григоровщине» ожидают 60 грузовиков, в «Урбанах» в очереди стоит 20 фур.

На границе с Польшей и Украиной очередей на выезд нет.