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17:50 (мск), источник: БЕЛТА

Очереди из фур на границе с Литвой увеличились

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очереди из фур на границе с Литвой увеличились. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Государственного пограничного комитета Беларуси, сообщает БЕЛТА.

По состоянию на 16.00 в очереди на выезд из Беларуси в Литву в «Каменном Логе» находится 350 фур и 60 легковых авто, в пункте пропуска «Бенякони» стоит 89 грузовиков, в «Котловке» — 170 фур и 10 легковушек, в «Привалке» — 59 грузовых автомобилей.

Выезда в Латвию в «Григоровщине» ожидают 60 грузовиков, в «Урбанах» в очереди стоит 20 фур.

На границе с Польшей и Украиной очередей на выезд нет.

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