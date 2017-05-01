В Одесский порт зашел танкер под российским флагом
В Одесский морской торговый порт зашел танкер «Граф» под российским флагом.
В Одесский морской торговый порт зашел танкер «Граф» под российским флагом.
Как сообщила УНИАН
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«Его экипаж состоит из 12 человек, это — законопослушные граждане. Танкер дважды подвергался досмотру на территории Украины — на Дунае и в Одессе. Все документы в порядке, экипаж идет на сотрудничество с властями», — сказала Гуменюк.
Она добавила, что это — не линейное судно, выполняющее работу, согласно графику, утвержденному, судовладельцем.
Этот танкер прибыл из Азова в Дунай, где на 61-й миле у него были грузовые операции. По сведения
По информации источника в Одесском порту, «Граф» вошел в гавань 30 апреля, был перешвартован к отдаленному причалу № 38.
При этом в диспетчерской службе порта отказались предоставить