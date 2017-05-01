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18:02 (мск), источник: РИА Новости

Власти Москвы рассказали, какие дома придут на смену пятиэтажкам

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Монолитные и панельные дома нового поколения с просторными изолированными комнатами и раздельными санузлами, подъездами с низкими порогами и пандусами и современными лифтами и инженерными системами придут на смену сносимым в Москве пятиэтажкам, сообщается на официальном портале мэра Москвы в понедельник.

Источник: РИА Новости

«На смену ветхим пятиэтажкам придут монолитные и панельные дома нового поколения. Это будет качественное жилье, построенное по современным проектам с использованием энергосберегающих технологий. Новые проекты позволяют сейчас возводить дома разных уровней, этажности и конфигураций. Современные панели — трехслойные, энергоэффективные, с возможностью внутренней свободной планировки, с лифтами, которые опускаются до уровня входной группы так, чтобы до них не надо было добираться по лестницам», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в домах будут учтены повышенные меры безопасности

Будут установлены видеокамеры, круглосуточно фиксирующие все происходящее. Подъезды оснастят низкими порогами и заездными пандусами для маломобильных граждан. Каждое здание будет оборудовано современными инженерными системами, которые гарантируют бесперебойную подачу воды, света и электричества.

Планируется в новых домах установить систему, которая автоматически сможет контролировать подачу воды и тепла в зависимости от погодных условий. Тепло будет регулироваться с помощью энергоэффективных батарей. Кроме этого, показания с приборов учета воды и электроэнергии будут передаваться автоматически с индивидуальных приборов в квартирах.

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Как сообщается на сайте, в квартирах будет выполнен современный ремонт: пластиковые окна, просторные изолированные комнаты и коридор, раздельные санузлы, кухни в светлых тонах, балконы или лоджия, которые оборудуют стеклопакетами, а на полу положат керамическую плитку. Кроме этого, благоустроят по новым стандартам дворы и территорию вокруг домов. Рядом с домами разобьют парки, оборудуют их велодорожками, построят спортивные и детские площадки.

Власти Москвы готовят крупномасштабную программу реновации столичного жилфонда. В программу сноса предполагается включить в первую очередь пятиэтажные «хрущевки» — 25 миллионов квадратных метров (около 8 тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек. Планируется, что предварительные списки домов, попадающих в программу, могут появиться к 1 мая. В феврале мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что власти города готовы разработать новую крупномасштабную программу сноса ветхих и аварийных пятиэтажек.

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