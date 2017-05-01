Прожиточный минимум в Челябинской области увеличен на 325 рублей

Прожиточный минимум на душу населения в Челябинской области по итогам I квартала 2017 года установлен на уровне 9 309 рублей — это на 325 рублей больше, чем в IV квартале минувшего года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на постановление, подписанное главой региона.

Согласно документу величина прожиточного минимума в Челябинской области в I квартале 2017 года в расчете на душу населения устанавливается на уровне 9 309 рублей (в IV квартале 2016 этот показатель составлял 8 984 рубля).

Также установлен прожиточный минимум по основным социально-демографическим группам. Для трудоспособного населения это 9 945 рублей (9 616 в IV квартале 2016); для пенсионеров — 7 714 рублей (7 459); для детей — 9 622 рубля (9 158).

Ранее сообщалось, что федеральный Минтруд подготовил проект постановления правительства, согласно которому предлагается установить величину прожиточного минимума за I квартал нынешнего года на душу населения в размере 9 909 рублей. «Проектом постановления предлагается установить величину прожиточного минимума за I квартал 2017 года на душу населения в размере 9 909 рублей, для трудоспособного населения — 10 701 рубля, пенсионеров — 8 178 рублей, детей — 9 756 рублей», — говорится в пояснительной записке к документу.

Прожиточный минимум — это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. При этом стоимость товаров и услуг определяется в соотношении со стоимостью минимального набора продуктов питания. В прожиточный минимум включены также обязательные платежи и сборы.