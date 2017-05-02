RuTracker окончательно заблокируют
Роскомнадзор замедляет скорость скачивания торрентов, а правообладатели готовятся заблокировать все «зеркала» сайта.
Роскомнадзор замедляет скорость скачивания торрентов, а правообладатели готовятся заблокировать все «зеркала» сайта.
На самый популярный в России
Роскомнадзор заблокировал несколько серверов RuTracker со служебной информацией — так называемые
Глава компании Pirate Pay (специализируется на блокировках пиратских раздач в торрент-сетях) Андрей Клименко рассказал, что в результате блокировки анонсеров скачивание становится либо очень медленным (происходит с меньшего числа источников), либо не происходит вообще.
В
— Борцы с пиратством всё лучше понимают технологию и инфраструктуру пиратских сервисов. Мы будем предпринимать всё больше усилий, чтобы искоренить нелегальное распространение фильмов, — отметил Алексей Бырдин.
17 марта Государственная дума приняла в первом чтении поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» — в СМИ их назвали законом «О блокировке зеркал». Законопроект вводит процедуру оперативной блокировки клонов уже внесенных в черный список пиратских сайтов.
Pirate Pay уже составляет список всех зеркал RuTracker.
Мы подготовили документ, в котором аргументированно объясняем, какие сайты являются «зеркалами», а какие просто копируют внешний вид RuTracker и «зеркалами» не являются.
Он не стал раскрывать данные о «зеркалах». «Известиям» удалось за непродолжительное время найти два работающих клона сервиса — RuTracker.net и RuTracker.cr.
Генеральный директор
— После блокировки его посещаемость на некоторое время упала, но потом пользователи нашли способы обхода запретов, и сейчас сайт функционирует в полную силу, — отметила Марина Сурыгина. — Не уверена, что меры против одного сайта могут положительно повлиять на рынок. К проблеме надо подходить комплексно: с одной стороны, понижать нелегальные сайты в поисковой выдаче и блокировать их «зеркала», с другой — объяснять пользователям, «что такое хорошо, а что такое плохо», причем с детского возраста.
По данным LiveInternet, месячная посещаемость RuTracker.org — около 600 тыс. человек. Rutracker создан в 2004 году, на тот момент назывался Torrents.ru. По данным «Известий», основателем сервиса был Егор Минин — на тот момент администратор (позже — замдиректора) московского
В 2009 году домен RuTracker.org был передан зарегистрированной на Сейшелах компании Dreamtorrent Corp. Решение о блокировке