RuTracker окончательно заблокируют

На самый популярный в России торрент-трекер началось массированное наступление со стороны Роскомнадзора и правообладателей. Надзорное ведомство начало блокировку серверов со служебной информацией сайта RuTracker — и у большинства пользователей начались проблемы со скачиваниями файлов (фильмов, игр, софта и т. д. ). Тем временем правообладатели готовят документы в Мосгорсуд, собираясь заблокировать все существующие «зеркала» сайта.

Читайте также Непослушные сайты могут притормозить

Роскомнадзор заблокировал несколько серверов RuTracker со служебной информацией — так называемые торренты-анонсеры. Данные, которые они выдают, необходимы для сбора статистики. Также они позволяют сообщить всем участникам обмена IP-адреса источников, у которых можно скачать необходимый файл. Глава компании Pirate Pay (специализируется на блокировках пиратских раздач в торрент-сетях) Андрей Клименко рассказал, что в результате блокировки анонсеров скачивание становится либо очень медленным (происходит с меньшего числа источников), либо не происходит вообще. В пресс-службе RuTracker и Роскомнадзоре не ответили на запрос «Известий», однако на сайте торрент-трекера сказано: «Российские провайдеры по указанию Роскомнадзора блокируют торренты-анонсеры нашего ресурса. В связи с этим затруднен учет статистики в профилях пользователей, попадающих под блокировки, а также могут возникать ошибки в статусах раздач».

По мнению главы ассоциации «Интернет-видео» Алексея Бырдина, меры нужно было принимать раньше.

— Борцы с пиратством всё лучше понимают технологию и инфраструктуру пиратских сервисов. Мы будем предпринимать всё больше усилий, чтобы искоренить нелегальное распространение фильмов, — отметил Алексей Бырдин. 17 марта Государственная дума приняла в первом чтении поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» — в СМИ их назвали законом «О блокировке зеркал». Законопроект вводит процедуру оперативной блокировки клонов уже внесенных в черный список пиратских сайтов. Pirate Pay уже составляет список всех зеркал RuTracker.

Мы подготовили документ, в котором аргументированно объясняем, какие сайты являются «зеркалами», а какие просто копируют внешний вид RuTracker и «зеркалами» не являются. Андрей Клименко Глава компании Pirate Pay

Он не стал раскрывать данные о «зеркалах». «Известиям» удалось за непродолжительное время найти два работающих клона сервиса — RuTracker.net и RuTracker.cr. Генеральный директор онлайн-кинотеатра Tvzavr Марина Сурыгина рассказала, что RuTracker остается крупнейшим в России источником нелегального контента, поэтому борьба с ним всё еще актуальна.

Читайте также Клименко уверен, что в будущем интернет перестанет быть анонимным