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10:33 (мск), источник: Известия

RuTracker окончательно заблокируют

Роскомнадзор замедляет скорость скачивания торрентов, а правообладатели готовятся заблокировать все «зеркала» сайта.

На самый популярный в России торрент-трекер началось массированное наступление со стороны Роскомнадзора и правообладателей. Надзорное ведомство начало блокировку серверов со служебной информацией сайта RuTracker — и у большинства пользователей начались проблемы со скачиваниями файлов (фильмов, игр, софта и т. д.). Тем временем правообладатели готовят документы в Мосгорсуд, собираясь заблокировать все существующие «зеркала» сайта.

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Роскомнадзор заблокировал несколько серверов RuTracker со служебной информацией — так называемые торренты-анонсеры. Данные, которые они выдают, необходимы для сбора статистики. Также они позволяют сообщить всем участникам обмена IP-адреса источников, у которых можно скачать необходимый файл.

Глава компании Pirate Pay (специализируется на блокировках пиратских раздач в торрент-сетях) Андрей Клименко рассказал, что в результате блокировки анонсеров скачивание становится либо очень медленным (происходит с меньшего числа источников), либо не происходит вообще.

В пресс-службе RuTracker и Роскомнадзоре не ответили на запрос «Известий», однако на сайте торрент-трекера сказано: «Российские провайдеры по указанию Роскомнадзора блокируют торренты-анонсеры нашего ресурса. В связи с этим затруднен учет статистики в профилях пользователей, попадающих под блокировки, а также могут возникать ошибки в статусах раздач».

По мнению главы ассоциации «Интернет-видео» Алексея Бырдина, меры нужно было принимать раньше.

— Борцы с пиратством всё лучше понимают технологию и инфраструктуру пиратских сервисов. Мы будем предпринимать всё больше усилий, чтобы искоренить нелегальное распространение фильмов, — отметил Алексей Бырдин.

17 марта Государственная дума приняла в первом чтении поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» — в СМИ их назвали законом «О блокировке зеркал». Законопроект вводит процедуру оперативной блокировки клонов уже внесенных в черный список пиратских сайтов.

Pirate Pay уже составляет список всех зеркал RuTracker.

Мы подготовили документ, в котором аргументированно объясняем, какие сайты являются «зеркалами», а какие просто копируют внешний вид RuTracker и «зеркалами» не являются.
Андрей Клименко
Глава компании Pirate Pay

Он не стал раскрывать данные о «зеркалах». «Известиям» удалось за непродолжительное время найти два работающих клона сервиса — RuTracker.net и RuTracker.cr.

Генеральный директор онлайн-кинотеатра Tvzavr Марина Сурыгина рассказала, что RuTracker остается крупнейшим в России источником нелегального контента, поэтому борьба с ним всё еще актуальна.

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— После блокировки его посещаемость на некоторое время упала, но потом пользователи нашли способы обхода запретов, и сейчас сайт функционирует в полную силу, — отметила Марина Сурыгина. — Не уверена, что меры против одного сайта могут положительно повлиять на рынок. К проблеме надо подходить комплексно: с одной стороны, понижать нелегальные сайты в поисковой выдаче и блокировать их «зеркала», с другой — объяснять пользователям, «что такое хорошо, а что такое плохо», причем с детского возраста.

По данным LiveInternet, месячная посещаемость RuTracker.org — около 600 тыс. человек. Rutracker создан в 2004 году, на тот момент назывался Torrents.ru. По данным «Известий», основателем сервиса был Егор Минин — на тот момент администратор (позже — замдиректора) московского интернет-провайдера Ultranet (ЗАО «Лан-Телеком») и создатель популярного в 2000-х годах портала о домашних сетях Homenetworks.ru.

В 2009 году домен RuTracker.org был передан зарегистрированной на Сейшелах компании Dreamtorrent Corp. Решение о блокировке торрент-трекера RuTracker.org принято Мосгорсудом 4 декабря 2015 года по объединенному иску издательства «Эксмо» и «С. Б. А. Продакшн» (компании, аффилированной с Warner Music). 25 января исполнительный лист поступил в Роскомнадзор, который, согласно закону, внес адрес сайта в черный список — и все отечественные операторы связи заблокировали доступ к нему для жителей России.

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