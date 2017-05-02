Открывается прямой рейс Омск — Новосибирск
Авиакомпания S7 с 1 июля запускает новый рейс из Омска в Новосибирск.
Авиакомпания S7 с 1 июля запускает новый рейс из Омска в Новосибирск.
К соседям можно летать каждый день, а продлиться эта возможность до конца октября.
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Пассажиров будут перевозить на воздушных суднах Embraer-170. Время в пути — 1 час 35 минут.