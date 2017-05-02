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08:38 (мск), источник: СуперОмск

Открывается прямой рейс Омск — Новосибирск

Авиакомпания S7 с 1 июля запускает новый рейс из Омска в Новосибирск.

К соседям можно летать каждый день, а продлиться эта возможность до конца октября.

По данному направлению билеты уже в продаже. На выбор путешественника четыре варианта кофморта: Эконом Базовый и Гибкий, и соответственно Бизнес Базовый и Гибкий. Самые дешевые билеты туда-обратно из Омска в Новосибирск составляют 2 тысячи рублей при условии платного провоза багажа и выбора места, а также возможных изменений, возврат билета невозможен. Тем не мене итоговая сумма получается в 5 200 рублей, с учетом таксы и сборов.

Пассажиров будут перевозить на воздушных суднах Embraer-170. Время в пути — 1 час 35 минут.

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