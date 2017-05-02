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07:49 (мск), источник: Om1.ru

На последний долгострой в Ясной поляне не нашли денег

Достраивать многоквартирный дом остается дольщикам, несмотря на то, что омичи уже оплатили стоимость квартир.

Речь идет о доме № 9 в микрорайоне Ясная поляна, застраивать который в районе села Троицкое в 2007 году начала компания «РоКАС». В феврале был сдан восьмой дом после 10 лет ожидания дольщиками, а последний оставшийся долгострой придется ждать еще дольше.

На заседании рабочей группы по вопросам защиты прав дольщиков пришли к тому, что выделить средства из областного бюджета нет возможности, равно как и безвозмездно выделить земельный участок для завершения строительства, пишет «Омскриэлт». Дольщикам предложили до 25 мая 2017 года включиться в реестр требований кредиторов.

Напомним, застройщика признали банкротом с применением параграфа 7 главы IX ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», по которому недостроенный дом и земли под ним могут быть переданы жилищно-строительному кооперативу, созданному из числа участников делового строительства.

Также добавим, как ранее сообщал портал Om1.ru, Минстрой Омской области включил объект в список самых проблемных домов региона — с низкой степенью готовности, где работы не ведутся и когда начнутся, неизвестно. По данным на апрель этого года, готовность составляет 25%, в строительство вложились 117 дольщиков. Для завершения работ необходимо еще по меньшей мере 157,6 млн рублей.

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