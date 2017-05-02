На последний долгострой в Ясной поляне не нашли денег
Достраивать многоквартирный дом остается дольщикам, несмотря на то, что омичи уже оплатили стоимость квартир.
Достраивать многоквартирный дом остается дольщикам, несмотря на то, что омичи уже оплатили стоимость квартир.
Речь идет о доме № 9 в микрорайоне Ясная поляна, застраивать который в районе села Троицкое в 2007 году начала компания «РоКАС». В феврале был сдан восьмой дом после 10 лет ожидания дольщиками, а последний оставшийся долгострой придется ждать еще дольше.
На заседании рабочей группы по вопросам защиты прав дольщиков пришли к тому, что выделить средства из областного бюджета нет возможности, равно как и безвозмездно выделить земельный участок для завершения строительства, пишет «Омскриэлт». Дольщикам предложили до 25 мая 2017 года включиться в реестр требований кредиторов.
Напомним, застройщика признали банкротом с применением параграфа 7 главы IX ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», по которому недостроенный дом и земли под ним могут быть переданы
Также добавим, как ранее сообщал портал Om1.ru, Минстрой Омской области включил объект в список самых проблемных домов региона — с низкой степенью готовности, где работы не ведутся и когда начнутся, неизвестно. По данным на апрель этого года, готовность составляет 25%, в строительство вложились 117 дольщиков. Для завершения работ необходимо еще по меньшей мере 157,6 млн рублей.