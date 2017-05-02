На предвыборную кампанию в Горсовет Омска выделят 3,6 миллионов

Стало известно, сколько потратит городская избирательная комиссия на выборы в Горсовет Омска. Аукцион на информирование горожан уже объявлен, его начальная цена — 3,62 миллионов рублей.

На эти деньги предполагается изготовить четыре видеоролика и четыре сюжета, три аудиоролика, 31 баннер, 17,7 тысяч плакатов, 460 тысяч приглашений на выборы, а также 450 тысяч магнитов и конвертов, сообщает «Новый Омск».

Планируется, что информация о выборах появится в 1,5 тысяч лифтах, в двух пабликах в соцсети и в интернет-СМИ. Каких именно — не уточняется.

Напомним, что выборы в Горсовет Омска намечены на 10 сентября. Свое желание участвовать в них обозначили уже 16 парламентариев действующего, пятого созыва.