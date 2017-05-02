Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
У оральных контрацептивов нашли необычные побочные эффекты
Два митинга против закона о сносе пятиэтажек пройдут в мае
Джиган растрогал поклонников снимком с новорожденной дочкой
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
В России откажутся от строительства жилья без отделки
В Крыму запретили строить жилье
Московский ЦСКА: миллиард за кубок Гагарина
«Анжи» вслед за «Зенитом» приостановил «Краснодар»
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
Украине рекомендовали не шутить с Черноморским флотом РФ – СМИ
СМИ: молодая жена Краско показала откровенное фото
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
11Протест одного
15Роботы в Пальмире
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
22По миру прошел Первомай
07:48 (мск), источник: Om1.ru

На предвыборную кампанию в Горсовет Омска выделят 3,6 миллионов

На эти средства изготовят 450 тысяч магнитов и конвертов.

Стало известно, сколько потратит городская избирательная комиссия на выборы в Горсовет Омска. Аукцион на информирование горожан уже объявлен, его начальная цена — 3,62 миллионов рублей.

На эти деньги предполагается изготовить четыре видеоролика и четыре сюжета, три аудиоролика, 31 баннер, 17,7 тысяч плакатов, 460 тысяч приглашений на выборы, а также 450 тысяч магнитов и конвертов, сообщает «Новый Омск».

Планируется, что информация о выборах появится в 1,5 тысяч лифтах, в двух пабликах в соцсети и в интернет-СМИ. Каких именно — не уточняется.

Напомним, что выборы в Горсовет Омска намечены на 10 сентября. Свое желание участвовать в них обозначили уже 16 парламентариев действующего, пятого созыва.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Храброго» мэра Омска ищут в Москве
Трамп запланировал телефонный разговор с Путиным в течение дня
Пентагон подтвердил готовность системы ПРО в Южной Корее
В больнице остаются 15 россиян после ЧП на рейсе «Аэрофлота»
Госдепартамент США предупредил о терактах в Европе
Оппозиция подтвердила участие в переговорах по Сирии в Астане
СМИ выяснили, сколько россиян готовы проголосовать за Путина
При крушении самолета в Колумбии погибли восемь военных
Спорт
Мадридское дерби откроет полуфинальную стадию Лиги чемпионов Испанские клубы «Реал» и «Атлетико» сыграют во вторник в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов
Авто
Метро для автомобилей: представлено видео амбициозного проекта Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск продолжает размышлять над тем, как устроить революцию в дорожном движении
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
Светлана Зейналова вывела на подиум «особенную» дочь У восьмилетней Саши – аутизм, но мама делает все, чтобы жизнь девочки была счастливой, интересной и разнообразной.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь