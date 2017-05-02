С «Миру» по нитке: пенсионерам Екатеринбурга выдадут новые платежные карты

В понедельник, 1 мая, президент РФ Владимир Путин подписал указ о поэтапном переводе работников бюджетной сфера и пенсионеров на национальную платежную карту «Мир». Карты будут получать с открытием нового счета и истечением срока прежней платежной карты, передает корреспондент «АиФ-Урал».

Переход на национальную платежную карту коснется оплаты труда работников бюджетной сферы, получения государственных стипендий, вознаграждения и довольствия государственных служащих, пожизненного содержания судей и выплат пенсий и социальных льгот.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, поэтапный переход начнется с 1 июля 2017 года. Банки будут обязаны выдавать карту физическим лицам с открытием нового счета, а также с истечением срока прежней карты, но не позднее 1 июля 2020 года. При этом закон подразумевает выплаты наличными или на банковские счета, не привязанные к этим картам. Обслуживание карты «Мир» для пенсионеров будет бесплатным.

Платежная система «Мир» — российская национальная платежная система, альтернативы другим система, как Visa и Master Card. Первые карты «Мир» были выпущены в декабре 2015 года. После 1 октября 2017 года продавцы, выручка которых превышает 40 млн рублей, будут обязаны принимать данные карты. В Свердловской области на март 2017 года выпущено чуть более 6 тысяч карт «Мир».