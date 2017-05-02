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07:23 (мск), источник: Комсомольская правда

Ирек Ялалов уточнил, когда в Уфе отключат отопление

По словам сити-менеджера, батареи станут холодными уже 3 мая.

Источник: РИА "Новости"

Глава уфимской администрации назвал дату отключения отопления в столице Башкирии. По словам Ирека Ялалова, батареи должны стать холодными после 3 мая. Власти города уточнили, что такое решение связано с теплой и даже жаркой погодой на улице.

В то же время, отключить тепло позже или раньше общегородских сроков могут сами горожане. Для этого необходимо провести общедомовое собрание и принять соответствующее решение. То же самое могут сделать и организации, арендующие или владеющие собственностью на территории города.

Основная же волна отключений стартует завтра, 3 мая.

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