Ирек Ялалов уточнил, когда в Уфе отключат отопление
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Глава уфимской администрации назвал дату отключения отопления в столице Башкирии. По словам Ирека Ялалова, батареи должны стать холодными после 3 мая. Власти города уточнили, что такое решение связано с теплой и даже жаркой погодой на улице.
В то же время, отключить тепло позже или раньше общегородских сроков могут сами горожане. Для этого необходимо провести общедомовое собрание и принять соответствующее решение. То же самое могут сделать и организации, арендующие или владеющие собственностью на территории города.
Основная же волна отключений стартует завтра, 3 мая.