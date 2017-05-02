Пенсионеры и бюджетники начинают получать деньги на карту «Мир» по распоряжению Путина

С 1 июля карты национальной платежной системы «Мир» начнут выдавать всем, кто впервые открывает счет для подобных выплат. При этом бюджетники, уже получающие средства от государства, смогут оформить подобные карты до 1 июля 2018 года, а пенсионеры до 1 июля 2020-го года. Кстати, для пенсионеров обслуживание новых карт станет бесплатным.

Закон, обязывающий банки использовать для выплат средств из бюджета и государственных внебюджетных фондов исключительно национальные платежные системы, уже подписан президентом страны Владимиром Путиным и опубликован на официальном портале правовой информации.

Российские банки должны начать прием карт «Мир» до 1 июля текущего 2017 года, а крупные торговые сети и предприятия, выручка которых превышает 40 миллионов рублей, не позднее 1 октября.

Напомним, о запуске российской национальной платежной системы «Мир» было объявлено летом 2014 года из-за санкций США Visa и MasterCard вдруг прекратили обслуживать карты нескольких российских банков.

В настоящий момент оператор карт «Мир» и MasterCard уже ведут переговоры о совместном выпуске кобейджинговых карт, которые будут приниматься в том числе и за рубежом. Такие же переговоры ведутся и с Visa.