Молдова получила 21,5 млн долларов в качестве очередного транша от МВФ

Совет МВФ утвердил первый оценочный отчет, согласно которому в Молдове отмечается экономический рост, а усилия властей сконцентрированы на обеспечении безопасного управления экономикой. В МВФ также подтверждают, что в нашей стране банковский сектор восстанавливается и структурные реформы продолжаются.