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07:52 (мск), источник: Publika.md

Молдова получила 21,5 млн долларов в качестве очередного транша от МВФ

Молдова получила очередной транш в размере 21-го с половиной миллиона долларов в рамках соглашения с Международным валютным фондом.

Источник: Reuters

Совет МВФ утвердил первый оценочный отчет, согласно которому в Молдове отмечается экономический рост, а усилия властей сконцентрированы на обеспечении безопасного управления экономикой. В МВФ также подтверждают, что в нашей стране банковский сектор восстанавливается и структурные реформы продолжаются.

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