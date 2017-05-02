Молдова получила 21,5 млн долларов в качестве очередного транша от МВФ
Молдова получила очередной транш в размере 21-го с половиной миллиона долларов в рамках соглашения с Международным валютным фондом.
Молдова получила очередной транш в размере 21-го с половиной миллиона долларов в рамках соглашения с Международным валютным фондом.
Совет МВФ утвердил первый оценочный отчет, согласно которому в Молдове отмечается экономический рост, а усилия властей сконцентрированы на обеспечении безопасного управления экономикой. В МВФ также подтверждают, что в нашей стране банковский сектор восстанавливается и структурные реформы продолжаются.