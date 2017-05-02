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07:49 (мск), источник: Tengrinews

Зараженный российский картофель выявили при ввозе в Казахстан

В партии российского картофеля, предназначенной для Казахстана, нашли вредный организм, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Источник: Tengrinews

В 20 тоннах картофеля выявили карантинный объект — золотистую картофельную нематоду. Также за период с 14 по 28 апреля при досмотре подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска было выявлено 39 фактов нарушения законодательства РК и Евразийского экономического союза в области карантина растений. Продукция была ввезена на территорию республики без обязательного сопровождения фитосанитарными сертификатами из РФ (овощи и фрукты — 48,426 тонны, крупа рисовая — 67,6 тонны, семена овощных и цветочных культур — 29 килограммов, саженцы — 2 000 штук, пиломатериалы — 47 кубических метров), из Кыргызской Республики (капуста — 48 тонн, морковь — 20 тонн).

Кроме того, выявлены нарушения запрета на ввоз ручной клади из Республики Узбекистан следующей подкарантинной продукции: саженцы — 816 штук, сухофрукты — 74 килограмма, горшечные цветы — семь штук. Подкарантинная продукция общим весом 204,13 тонны, объемом 47 кубических метров и в количестве 2 823 штук возвращена на территории стран-экспортеров.

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