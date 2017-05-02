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08:17 (мск), источник: АиФ Челябинск

Отопление в домах челябинцев начнут отключать 2 мая

Глава города поручил проследить за правильным начислением платы за тепло.

Отопление в домах большинства челябинцев отключат 2 мая, об этом начальник городского управления ЖКХ Сергей Кочетков рассказал на аппаратном совещании в администрации.

По словам чиновника, во вторник планируется отключение 90% домов, в остальных 10% эту процедуру проведут на следующий день 3 мая.

«Нужно проследить за начислением платы за теплоснабжение, чтобы гражданам не выставляли счета до 10 мая, если отключают уже сегодня», — отметил глава города Евгений Тефтелев.

Напомним, ранее сообщалось, что отопление будет отключено не ранее 8 мая, поскольку прогнозируемые ночные температуры были слишком низкими.

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