Отопление в домах челябинцев начнут отключать 2 мая
Глава города поручил проследить за правильным начислением платы за тепло.
Глава города поручил проследить за правильным начислением платы за тепло.
Отопление в домах большинства челябинцев отключат 2 мая, об этом начальник городского управления ЖКХ Сергей Кочетков рассказал на аппаратном совещании в администрации.
По словам чиновника, во вторник планируется отключение 90% домов, в остальных 10% эту процедуру проведут на следующий день 3 мая.
«Нужно проследить за начислением платы за теплоснабжение, чтобы гражданам не выставляли счета до 10 мая, если отключают уже сегодня», — отметил глава города Евгений Тефтелев.
Напомним, ранее сообщалось, что отопление будет отключено не ранее 8 мая, поскольку прогнозируемые ночные температуры были слишком низкими.