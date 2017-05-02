Несколько современных гостиниц и развлекательный центр построят в Хабаровске за 2,5 года

Хабаровск, 2 мая, AmurMedia.

Сразу несколько новых современных гостиниц, развлекательный центр и отель появится в Хабаровске к 2019 году. В Правительстве края состоялось заседание совета по туризму при губернаторе. Участники обсудили туристический потенциал территории и перспективы развития приграничных районов края, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

За последние несколько лет наметилась положительная динамика в этой сфере. Существенно увеличился турпоток в регион. Только в 2017-м въезд иностранцев в край возрос на 16% и составил более 93 тысяч человек. В основном это граждане Китая, Республики Корея и Японии. Повышению туристической привлекательности региона способствовали презентации, проводимые в стране и за рубежом, различные фестивали, ярмарки, новые туристические маршруты. Работа в этом направлении будет продолжена.

Участники совещания особое внимание обратили на развитие туристической инфраструктуры в крае. Здесь хорошо зарекомендовал себя механизм государственно — частного партнерства. Так, в прошлом году за счет привлечения частного капитала в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре появились пять новых гостиниц и четыре хостела общим объемом номерного фонда более 800 мест. В настоящее время в краевом центре ведется строительство трех современных гостиниц, развлекательного центра и отеля всемирно известной сети «Hilton». Общий объем внебюджетных вложений составит 2,6 млрд рублей. Все объекты будут введены в эксплуатацию в течение 2017−2019 гг.

«Развитие приграничного туризма сегодня является одним из приоритетных направлений работы, — отметил заместитель председателя правительства края Александр Федосов. — За счет привлечения частных инвестиций в развитие инфраструктуры, туристических и гостиничных услуг, дополнительного потока иностранных туристов, мы ждем значительных поступлений в бюджет региона».

Кроме того, на совещании рассмотрели ход реализации кластера «Остров Большой Уссурийский — Шантары», рассчитанного до 2018 года. Напомним, Хабаровский край в числе 26-ти субъектов страны вошел в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ» с этим перспективным проектом. В настоящее время идет третий этап реконструкции набережной Амура. Кроме того, планируется завершить обустройство причальных сооружений и Центра круизного и яхтенного туризма на территории стадиона имени Ленина. Общий объем финансирования из федерального бюджета составляет 632,5 млн рублей.