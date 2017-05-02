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09:05 (мск), источник: Вести - Пермь

В Перми стартовал масштабный снос домов

В ближайшие дни подрядчик сравняет с землёй 6 из 7 аварийных домов. Затем застройщик приступит к работе на территории общей площадью 17 тысяч кв.м.

Источник: Вести - Пермь

Масштабный снос домов стартовал в Перми. В ближайшие дни автомобилистам и пешеходам нужно быть особенно внимательными на улицах Карпинского, Сивкова, Формовщиков и Танкистов — видимость может быть ограничена. В квартале, которому присвоен номер 649, стартовал масштабный снос домов.

Аукцион в рамках городской программы развития застроенных территорий выиграла ижевская компания, которая за право развернуть здесь строительство заплатила 200 млн рублей, а также завершила расселение аварийных домов. Согласно проекту здесь появится жилой дом на 600 квартир разной этажности. Плюс подземная парковка и коммерческая недвижимость.

Ольга Захарова, директор департамента продаж компании «Талан» в Перми: «Здесь будет возведён дом повышенного комфорт-класса с авторской архитектурой. Здесь будут различные зоны для людей разных возрастов, будет ландшафтный дизайн».

За счёт денег инвестора новое жильё получили 25 человек, двоим выплатили компенсацию.

В ближайшие дни подрядчик сравняет с землёй 6 из 7 аварийных домов. Затем застройщик приступит к работе на территории общей площадью 17 тысяч кв.м.

Это перспективы, а вот конкретный результат программы развития застроенных территорий можно увидеть в районе улиц Овчинникова и Столбовой. Этот квартал администрация Перми и компания ПЗСП расселили по такой же схеме. Для расселения аварийного жилья городские власти используют несколько вариантов. Это и привлечение инвесторов, и строительство муниципального жилья, и покупка готового у застройщиков.

Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: «Мы выделяем ежегодно около одного миллиарда рублей, плюс/минус несколько десятков миллионов. За счёт этого получается расселять более 20 тысяч квадратных метров, это 2200 человек, 500−600 семей ежегодно. Это хороший темп».

Нынче благоустроенным жильём уже обзавелись 107 семей, до конца года их число превысит 500. Новый дом на месте снесённых двухэтажек по улице Карпинского, по прогнозам застройщика, появится на карте Перми к 2020 году.

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