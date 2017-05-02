Натуральное возмещение по ОСАГО стало приоритетным — Нацбанк по Башкирии

Основная цель изменений — улучшение качества клиентского сервиса при урегулировании убытков в ОСАГО и повышение доступности этого вида страхования в проблемных регионах.

Для определения готовности к реализации этих изменений Отделение — Национальный банк по Башкортостану Уральского главного управления Центробанка России провел опрос 22 страховых компаний, осуществляющих деятельность по ОСАГО в республике.

«Опрос показал, что в целом страховщики готовы к натуральному возмещению в ОСАГО, — отметила пресс-секретарь Нацбанка по РБ Гульназ Абузарова. — Большинство страховщиков, заключивших 97 процентов договоров ОСАГО в республике, имеют действующие договоры на проведение восстановительного ремонта со 100 станциями технического обслуживания (СТО). Они расположены во всех крупных населенных пунктах Башкортостана и осуществляют ремонт основных марок транспортных средств отечественного и иностранного производства без ограничений по году их выпуска. В настоящее время страховщики проводят работу по расширению географии СТО».

На этапе заключения договора ОСАГО автовладелец сможет выбрать станцию технического обслуживания, где будет ремонтироваться его автомобиль в случае ДТП, из предложенного страховщиком списка. Перечень СТО, с которыми у страховщика заключены договоры, должен публиковаться на сайте страховой организации.

По согласованию со страховой компанией автолюбитель сможет отремонтировать свой автомобиль на сервисе, с которым у страховщика нет договора. Для этого надо будет получить письменное согласие страховой организации.

Возможность получить возмещение деньгами сохраняется только в исключительных случаях: при полной гибели транспортного средства, превышении размера ущерба установленного законом лимита страховых сумм (400 тысяч рублей), причинении тяжкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, наличии инвалидности, смерти потерпевшего.

В случае ДТП в течение 20 рабочих дней со дня принятия к рассмотрению заявления потерпевшего, после осмотра и/или проведения независимой технической экспертизы поврежденного автомобиля страховая организация выдает потерпевшему направление на ремонт на выбранный сервис с последующей оплатой выполненного ремонта.

Законом установлены следующие обязательные условия проведения восстановительного ремонта:

— срок — не более 30 рабочих дней со дня представления потерпевшим автомобиля на СТО или передачи его страховщику для организации транспортировки до СТО;.

— расстояние от места ДТП или места жительства потерпевшего до СТО — не более 50 километров, либо организация и/или оплата страховщиком транспортировки поврежденного транспортного средства до СТО и обратно;.

— проведение восстановительного ремонта автомобиля, с года выпуска которого прошло менее двух лет (гарантийного ремонта) — на СТО, являющейся официальным представителем производителя и/или импортера транспортного средства;.

— минимальный гарантийный срок на работы по восстановительному ремонту — шесть месяцев, на кузовные и лакокрасочные работы — 12 месяцев.

В отличие от денежной выплаты при ремонте поврежденного автотранспорта не будет учитываться износ деталей. Иными словами, автовладельцу не придется ничего доплачивать.

Еще одно важное изменение — запрет на замену деталей на запасные части, бывшие в употреблении, за рядом исключений, таких как, к примеру, ремонт автомобиля, на который запчасти уже не выпускаются.

Ответственность за качество и сроки ремонта несет страховщик. При выявлении недостатков проведенного ремонта автовладелец указывает их в акте приема-передачи при получении транспортного средства от СТО и обращается с заявлением к страховщику.

Если страховая компания в течение года неоднократно нарушала обязательства, включая обязанность по организации и оплате восстановительного ремонта, Банк России имеет право ввести запрет страховщику на натуральное возмещение по ОСАГО.