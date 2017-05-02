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08:55 (мск), источник: АиФ Челябинск

Первый этап опрессовки в Челябинске стартует 16 мая

Без горячей воды останутся более 200 домов.

Опрессовка теплосетей в Челябинске начнётся 16 мая, первый этап затронет дома в Калининском районе, об этом чиновники сообщили на аппаратном совещании в городской администрации.

Известно, что без горячей воды останутся 215 жилых домов и 34 учреждения. Список адресов и график следующих этапов отключений будут опубликованы позже.

Напомним, со 2 мая в домах челябинцев также начнётся отключение отопления, поскольку среднесуточные температуры воздуха в последние дни достигли необходимых значений выше +8 градусов.

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