Первый этап опрессовки в Челябинске стартует 16 мая

Опрессовка теплосетей в Челябинске начнётся 16 мая, первый этап затронет дома в Калининском районе, об этом чиновники сообщили на аппаратном совещании в городской администрации.

Известно, что без горячей воды останутся 215 жилых домов и 34 учреждения. Список адресов и график следующих этапов отключений будут опубликованы позже.

Напомним, со 2 мая в домах челябинцев также начнётся отключение отопления, поскольку среднесуточные температуры воздуха в последние дни достигли необходимых значений выше +8 градусов.